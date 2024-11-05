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İngiltere, Köle Ticareti Tazminatlarını Ekonomik Kriz Nedeniyle Reddetti

İngiltere Dışişleri Bakanı, kölelikten etkilenen Afrika ülkelerine tazminat ödemeyi reddetti.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:50
İngiltere, Köle Ticareti Tazminatlarını Ekonomik Kriz Nedeniyle Reddetti

İngiltere Tazminat Ödemeyecek

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, kölelikten etkilenen Afrika'daki eski sömürge ülkelerine talep edilen tazminatları "ekonomik kriz" gerekçesiyle nakit olarak ödemeyeceklerini açıkladı. Bu açıklama, BBC kaynaklı habere göre yapılan bir ziyaret sırasında Nijerya'nın Lagos şehrinde gerçekleşti.

Kölelik Dönemi ve Kalıcı İzler

Lammy, köleliğin korkunç ve dehşet verici olduğunu vurgulayarak, bu dönemin insanlar üzerinde kalıcı izler bıraktığını ifade etti. Kendi aile geçmişinde de köleleştirilmiş bireylerin soyundan geldiğini belirterek bu konuya duyduğu duyarlılığı dile getirdi.

Alternatif Çözümler Üzerine

Lammy, tazminat kavramının sadece nakit para transferiyle ilgili olmadığını kaydederek, İngiltere'nin kölelikten etkilenen Afrika ülkeleriyle beceri ve bilim paylaşımı yapma yönünde adımlar atacağını söyledi. Hayat pahalılığı ve ekonomik krizle ilgili endişelerini dile getiren Lammy, İngiltere'nin mevcut durumda nakit tazminat ödemesi yapamayacağını yineledi.

Eski Sömürge Ülkeleri

Afrika'daki köle ticaretinde önemli roller üstlenen ülkeler arasında Gambiya, Gana, Kenya, Nijerya, Liberya ve Zambiya öne çıkıyor. Bu ülkeler, kölelik döneminin acılarını yaşamış ve hala bu mirası taşımaktadır.

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