İngiltere, Konut Krizine Çözüm İçin 1,5 Milyon Yeni Konut İnşa Edecek

1,5 Milyon Yeni Konut İnşaatı Hedefleniyor

Projeye göre, ülkenin çeşitli bölgelerinden 100'den fazla proje başvurusu alındığı kaydedildi. Her yeni yerleşim alanının en az 10 bin konut kapasitesine sahip olması öngörülüyor. Açıklamada ayrıca, konut krizine çözüm sunmayı hedefleyen bu projede, uygun fiyatlı konutların yanı sıra sağlık ocakları, okullar, toplu taşıma hatları ve yeşil alanlar gibi altyapı yatırımlarının da yapılacağı vurgulandı.

Yeni Konut Hızlandırıcısı ile Süreç Hızlandırılacak

Toplam 1,5 milyon yeni konutun inşa edilmesi hedeflenen proje kapsamında, sürecin hızlandırılması amacıyla "Yeni Konut Hızlandırıcısı" adlı bir programın başlatıldığı ifade edildi. Bu süreç içerisinde, şu ana kadar 20 bin konutluk proje için bürokratik engellerin kaldırıldığı belirtildi.

Başbakan Starmer'dan Açıklama

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ev sahibi olmanın birçok aile için artık ulaşılamaz bir hayal haline geldiğini ifade ederek, bu durumu değiştirmek için kararlı olduklarını belirtti. Starmer, "Son 7 ayda 20 bin konutun inşasını hızlandırdık ancak bu sadece başlangıç. Daha fazla ailenin konut sahibi olabilmesi için elimizdeki tüm imkanları acilen kullanıyoruz," dedi.

Starmer, hükümetin yeni konut projesinin, sadece konut ihtiyacını karşılamayacağını, aynı zamanda güçlü altyapısı ve modern planlamasıyla uzun vadeli bir çözüm sunacağını açıkladı.