İngiltere Kralı'nın Aşırı Sağa Karşı Topluluk Ruhuna Övgüsü

İngiltere Kralı'ndan Kritik Açıklama

Uluslararası basında yankı uyandıran bir açıklama yapan Kral 3. Charles, aşırı sağa karşı gösterilen topluluk ruhunun kendisine büyük bir cesaret verdiğini ifade etti.

Polis ve Acil Servislere Teşekkür

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kralın son günlerde Başbakan Keir Starmer ve Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC) Başkanı Gavin Stephens ile yaptığı görüşmelere değinildi. Kral, olaylardan etkilenen bölgelerde huzuru sağlamak için görev yapan polis ve acil servis ekiplerine yürekten teşekkür etti.

Aşırı Sağa Karşı Eylemler

Son günlerde ülkede artan aşırı sağ tehditlerine karşı, ırkçılık karşıtları çeşitli eylemler düzenledi. Crawley kentinde aşırı sağcı gösterinin haberini alan ırkçılık karşıtları, göçmenlerin tutulduğu bir otelin önünde toplandı. Aynı durum Belfast'ta da yaşandı. Ancak buradaki aşırı sağcıların sayısı oldukça azdı.

Gözaltı Sayısı 741'e Ulaştı

NPCC, 30 Temmuz itibarıyla 741 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 302'sinin mahkemeye sevk edildiğini duyurdu. Sky News kaynaklarına göre, bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artabilir.

Olayların Başlangıcı

Aşırı sağcı şiddet olayları 17 Temmuz'da Southport'ta yaşanan bir bıçaklı saldırıyla başladı. Bu saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Saldırının ardından, aşırı sağcıların cami ve polislere saldırıları başladı, 53 polis yaralandı.

Artan Gerginlik

Aşırı sağcı olayları, 2 Ağustos'ta Sunderland ve diğer şehirlerde de devam etti. Özellikle Bristol ve Hull gibi yerlerde gerginlik çıatı. Olaylarda toplamda 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.

Sonuç

Kral Charles ile yapılan görüşmelerde, toplumun birlikteliğine vurgu yapıldı ve dayanışmanın önemi belirtildi. 6 bin polis, önümüzdeki günlerde sokak olaylarına karşı hazır olacak.