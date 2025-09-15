İngiltere Kraliyet Savunma Araştırmaları Kolejine İsrailli Öğrenci Kabul Etmeyecek

Hükümetten ilk kez uygulanan kısıtlama

İngiltere, dünyanın önde gelen askeri okullarından Kraliyet Savunma Araştırmaları Kolejine İsrailli öğrencilerin kabul edilmeyeceğini açıkladı. The Telegraph'ın aktardığına göre, 1927'de kurulan ve üst düzey askerî personel arasında ortak bir anlayış zemini oluşturmayı amaçlayan okul için bu, bir ilk olma özelliği taşıyor.

Haberde, bir İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilisinin açıklamalarına yer verildi. Yetkili, İngiliz askeri okullarının uluslararası insancıl hukuka uygun davranmayı öne çıkardığını vurgulayarak "Ancak İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri operasyonu genişletme kararı yanlıştır. Bu savaşı şu an bitirmenin, acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve Gazze'ye insani yardımların girişi ile başlayan diplomatik bir yolu olmalı." ifadelerini kullandı.

Tepkiler ve daha geniş uygulama

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram ise karara sert tepki gösterdi. Baram, kendisinin de mezunu olduğu okula İsrailli öğrenci kabul etmemenin "Savaştaki müttefike karşı onursuzca bir vefasızlık." olduğunu belirtti ve bu kararın "İngiltere'nin kendi güvenliğini sabotaj anlamına geldiği" yönünde bir eleştiriyle karşılık verdi.

Bu adım, İngiltere'nin İsrail ile ilgili daha önce aldığı bir diğer kararla da bağlantılı. Hükümet, 8-12 Eylül'de Londra'da düzenlenen ve dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2025)'ne İsrail hükümet heyetinin davet edilmeyeceğini daha önce açıklamıştı.

Olayın yansımaları ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde yaratacağı etkiler, önümüzdeki dönemde hem savunma hem de siyaset gündeminde yer almaya devam edecek.