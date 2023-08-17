İngiltere merkezli yapılan ankette turistlerin tek rotası Türkiye!

İngiltere merkezli bir turizm şirketi olan Jet2holidays'ın hazırladığı anket raporunda, sunduğu destinasyonlar arasında son beş yılda en hızlı büyüme gösteren turizm merkezinin Türkiye'nin olduğu açıklandı.

BBC Turkey News'e göre seyahat acentesi, Türkiye'ye uçuş tarifelerinin 2018'den bu yana yüzde 200 arttığını söyledi. Paket tur programlarının da satışını yapan şirket, uçuş sıklığı artışı, sezonun uzaması ve 2019'da İzmir'in yeni duraklama olarak eklenmesi talebi artırdığını söyledi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre uygun fiyatlar, yıl boyunca güneş ışığı ve doğal güzellikler Türkiye'yi çekici bir turizm merkezi haline getirdi. Şirket, Türkiye'nin çoğunlukla çiftler ve aileler arasında popüler olduğunu söylüyor.





Jet2holidays tarafından 2 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, İngiliz turistlerin özellikle havası ve ikliminden dolayı Türkiye'yi tercih ettiği gerçeğini ortaya koydu.Ankete katılanlara göre, Türkiye ile ilgili en önemli beş şey ise şöyle:

- Havası ve iklimi

- Tarihi ve kültürü

- Uygun fiyatlı ürünleri

- Yemekleri

- Sahilleri

Turistlerin Türkiye'de yapmaktan en çok keyşif aldıpı şeyler ise şöyle sıralandı:

- Türk mutfağını denemek

- Efes antik kenti ziyareti

- Roma dönemi zamanından kalma mozaikleri ziyaret etmek

- Geleneksel baharat çarşı ziyaretleri

- Türk hamamlarına gitmek

İngiltereli turistlerin en çok sevdikleri beş Türk yemeği ise Baklava, döner, şiş kebap, köfte ve lokum..





EKONOMİK FİYATLAR

Jet2holidays sözcüsünün basın açıklamasında, Türkiye'nin en hızlı büyüme gösteren tatil merkezi olması nedeniyle turistlerin neden bu yönü tercih ettiğini ölçmek istediklerini söyledi. Ankete katılanların yüzde yirmi altısı akrabalarından duydukları için Türkiye'ye ziyarette bulunmak istediklerini ve %21'i daha ucuz olduğu için Türkiye'yi seçtiklerini söyledi.

Şirketin sorusuna yanıt verenlerin %53'ü Türkiye'nin dünyanın en iyi tarihi ve kültürel mirasına sahip olduğunu ve %44'ü Türkiye'nin en iyi plajlara sahip olduğunu söyledi.

Jet2holidays'in araştırma şirketi OnePoll aracılığıyla yaptığı ankete göre, katılımcıların sadece %44'ü başkentin Ankara olduğunu biliyordu.