İngiltere, NATO Hava Sahası İhlali Üzerine Rusya'nın Londra Büyükelçisini Çağırdı

İngiltere, Polonya ve Romanya hava sahalarını ihlal eden Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı; Bakanlık sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 17:37
İngiltere, NATO Hava Sahası İhlali Üzerine Rusya'nın Londra Büyükelçisini Çağırdı

İngiltere, Rusya'nın Londra Büyükelçisini Dışişlerine Davet Etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

İngiltere, NATO üyesi Polonya ve Romanya'nın hava sahalarını ihlal eden Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın geçen hafta Polonya ve Romanya'nın hava sahalarını ihlal ettiğinin hatırlatıldığı belirtilerek, "Bu tamamen kabul edilemez. İngiltere, Polonya, Romanya, Ukrayna ve NATO müttefiklerimizle dayanışma içindedir ve bu pervasız eylemleri açıkça kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın Avrupa kıtasına karşı saldırganlık içinde olduğuna dikkat çekilerek, "Ukrayna'nın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırganlığına karşı savunulması, tüm Avrupa'nın güvenliği açısından hayati öneme sahiptir." değerlendirmesi yapıldı.

Romanya ve Polonya hava sahalarının ihlali karşısında NATO'nun verdiği karşılığın, müttefiklerin Rusya'nın "saldırganlığı" karşısındaki ciddiyetini gösterdiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca NATO'nun doğu kanadının antidron sensörler ve silahlar gibi yeni teknolojilerle güçlendirileceğinin altı çizildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler de yer aldı: "Rus saldırganlığı yalnızca NATO müttefikleri arasındaki birliği ve Ukrayna'nın yanında olma kararlılığını güçlendirir. Herhangi bir yeni müdahaleye güçle karşılık verilecektir. Rusya, Ukrayna'ya karşı olan yasa dışı savaşına son vermelidir."

Metinde, NATO hava sahasının ihlal edilmesinin ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin'in Bakanlığa çağrıldığı bilgisi yinelendi.

