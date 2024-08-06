İngiltere'nin Aşırı Sağcı Grupları: Sokak Şiddetinin Arkasındaki Tehlike

İngiltere'de Sokak Şiddeti ve Aşırı Sağcı Gruplar

Son günlerde İngiltere'de yaşanan aşırı sağcı eylemler, 30 Temmuz'dan bu yana sosyal medya aracılığıyla yayılan nefret söylemleriyle desteklenen bir halk hareketine dönüşmüş durumda. Bu gruplar arasında İngiliz Savunma Birliği, Britanya Hareketi ve Yurtsever Alternatif öne çıkıyor.

Yurtsever Alternatif (PA)

2019 yılında kurulan Yurtsever Alternatif, beyaz milliyetçi ideolojileriyle dikkat çekiyor. Londra ve diğer pek çok şehirde gerçekleşen eylemlerin arkasındaki önemli güçlerden biri olarak gösterilen PA, göçmenler ve Müslümanlar hakkında sert eleştirilerde bulunarak radikal görüşlerini savunuyor. Örgüt, sığınmacıların ülkelerinden sınır dışı edilmesini desteklerken, mültecilere karşı çeşitli protestolar düzenledi.

Britanya Hareketi (BM)

1962 yılında kurulan Britanya Hareketi, Neo-Nazi ideolojilerine sahip bir grup olarak biliniyor. 1983'te fiilen feshedilmesine rağmen, günümüzde futbol holiganlığı ile birleşerek faaliyetlerine devam ediyor. Hükümet yetkilileri tarafından "endişe kaynağı" olarak adlandırılan örgüt, sosyal medyada giderek artan bir etkiye sahip.

İngiliz Savunma Birliği (EDL)

İngiliz Savunma Birliği, 2009 yılında kurularak anti-Müslüman hareketlerle anılan bir grup olarak öne çıkıyor. Londra, Liverpool ve birçok farklı şehirde düzenlenen eylemlerin merkezinde yer alıyor. EDL, sosyal medya aracılığıyla aktif olarak örgütlenip, destekçilerinin sokak eylemlerine katılımını teşvik ediyor.

Olayların Gelişimi

Olaylar, Southport'ta yaşanan trajik bir bıçaklı saldırıdan sonra hız kazandı. Üç çocuğun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bu olayın ardından, aşırı sağcı gruplar mülteci karşıtı eylemler düzenlemeye başladı. Aşırı sağcıların, Müslümanları hedef alarak sokaklarda sergilediği şiddet ve düşmanlık, ülkede büyük bir huzursuzluk yarattı.

Polis, olaylara karışan aşırı sağcı gruplara karşı etkin bir müdahale başlattı, çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Tüm bu olaylar, İngiltere'de ırkçı şiddetin ve aşırı sağ ideolojilerin ne denli tehlikeli boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor.