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İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası: Sosyal Medya Şirketlerine Hesap Verebilirlik Getiriyor

İngiltere, sosyal medya şirketlerini hesabını verebilir hale getiren yeni yasayı kabul etti. Yasa ile bu şirketlerin yükümlülükleri artacak.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:00
İngiltere'nin Çevrimiçi Güvenlik Yasası: Sosyal Medya Şirketlerine Hesap Verebilirlik Getiriyor

İngiltere'de Sosyal Medyada Hesap Verebilirlik Dönemi

İngiltere, Ekim 2023'te yasalaşan ve gelecek yıl tamamen yürürlüğe girecek olan Çevrimiçi Güvenlik Yasası ile sosyal medya şirketlerinin hesap verebilirliğini artırmayı hedefliyor. Yasayla birlikte, platformların kullanıcı güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri artıyor.

Yeni Yükümlülükler ve Denetleme

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Araştırma Yöneticisi Callum Hood, bu yasayla birlikte sosyal medya şirketlerinin belirli hesap verebilirlik standartlarına tabi olacağını belirtti. Ofcom, İngiltere’nin medya denetim kuruluşu olan Ofcom, bu yükümlülükleri denetleyecek ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere karşı harekete geçme yetkisine sahip olacak.

Para Cezaları ve Yasal Sonuçlar

Yasa gereği, sosyal medya şirketleri, 18 milyon sterline kadar veya küresel gelirlerinin %10’una kadar para cezası ile karşılaşabilecek. Ayrıca, Ofcom'un bilgi taleplerine yanıt vermeyen şirketlerin yöneticileri hakkında da cezai işlemler başlatılabileceği belirtildi.

Başbakan'ın Açıklamaları

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya platformlarının aşırı sağcı grupların şiddet eylemlerindeki rolü nedeniyle daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Starmer, zararlı içeriklerin hızla kaldırılmaması durumunda yasaların daha da sertleştirileceği tehdidinde bulundu.

Toplumsal Etkiler ve Gelecek Perspektifleri

Hood, sosyal medyanın toplumlar üzerinde önemli ve olumlu etkileri olduğunu belirtirken, platformların neden olduğu olumsuz sonuçların da göz ardı edilmemesi gerektiğini açıkladı. Sosyal medya platformları tarafından yayılan dezenformasyonun, toplumlarda gerçek zararlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Sonuç ve Beklentiler

Callum Hood, sosyal medya şirketlerinden hesap verebilirlik talep edilmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Çevrimiçi Güvenlik Yasası, sosyal medya platformlarının kararlarını alırken daha dikkatli ve sorumlu olmalarını sağlayacak bir çerçeve sunuyor.

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