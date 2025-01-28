İngiltere'nin Eski Şam Büyükelçisi: Baas Rejimi Dış Desteğini Kaybetti

İngiltere'nin Eski Büyükelçisinden Çarpıcı Açıklamalar

İngiltere'nin Şam'daki son büyükelçisi Simon Collis, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Baas rejiminin yıkılışı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Collis, Ukrayna ve Gazze'deki olayların, rejimin dış desteklerinde köklü değişimlere yol açtığını vurguladı.

Rejim İçin Dış Destek Kaynağı Azalıyor

Collis, İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde yaptığı açıklamada, Baas rejiminin uzun yıllardır başarılı bir şekilde yönetilemeyeceğinin belirgin hale geldiğini ifade etti. Sözlerine devam eden Collis, "Dört yıllık donmuş bir çatışma döneminden sonra, rejim büyük oranda İran, Hizbullah ve Rusya yardımlarına bağımlıydı. Ancak Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Rusya'nın ilgisi başka yönlere kaydı. Gazze çatışmaları sonucunda Hizbullah dağıldı ve İran geri çekildi. Böylece Baas rejiminin dış desteği ortadan kalktı," dedi.

Hızlı Yıkılış Beklenmiyordu

Simon Collis, Suriye'nin iç savaşına dair dışarıdan bir müdahale ve destek olmadan rejimin çöküşünün hızlı bir şekilde gerçekleştiğini dile getirdi. Collis, "Rejimin Halep ve Hama gibi stratejik yerleri kaybetmesiyle savunma isteği de ortadan kalktı. Humus'un düşüşü, karşı koyabilecek bir gücün kalmadığını gösterdi," şeklinde konuştu.

Batı'nın Yanlış Algıları

Chatham House araştırmacısı Lina Khatib ise, Baas rejiminin kötüye gitmesine rağmen güçlü görüldüğünü vurgulayarak, "Bölgede yaşayanlar farklı bir gerçekliğe sahipti ve bu nedenle başka bir perspektiflere sahip oldular," dedi. Khatib, Suriye'de yaşananların yanlış okunduğunu ve bu durumun bölgedeki ilginin azalmasına yol açtığını savundu.

Dış Politikadaki Önceliklerin Değişimi

Khatib, İngiliz Dışişleri Bakanlığına Suriye ile ilgili bilgiler sunduğunu ancak Avrupa ve ABD'deki politikaların önceliğinin Suriye olmadığını belirtti. Bu tür bilgilerin, yalnızca arşivlere kaydedilmekten öteye geçemediği görüşünü dile getirdi.