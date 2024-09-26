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İngiltere'nin Tren İstasyonlarında Müslüman Karşıtı Siber Saldırı Alarmı

İngiltere'deki tren istasyonlarına düzenlenen siber saldırılarda Müslüman karşıtı mesajlar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:55
İngiltere'nin Tren İstasyonlarında Müslüman Karşıtı Siber Saldırı Alarmı

İngiltere'de Tren İstasyonlarına Siber Saldırı

Başkent Londra'da dahil olmak üzere, İngiltere genelindeki bazı büyük tren istasyonlarına yapılan siber saldırılar sonucunda yolculara Müslüman karşıtı mesajlar iletildi. Yaklaşık 20 istasyonun etkilendiği bu olay, ülke genelinde alarma neden oldu.

Saldırıların Detayları

Network Rail’in sorumlu olduğu istasyonlarda, yolcular kablosuz internet bağlantısına erişmeye çalışırken, cihazlarının ekranında İslamofobik içeriklerle karşılaştı. Bu mesajlar, ülkede ve Avrupa'da gerçekleşen çeşitli terör saldırılarına atıfta bulunarak savunmasız bireyleri hedef aldı.

Olay Sonrası Adımlar

Saldırının ardından Network Rail, ülke genelindeki istasyonlarda kablosuz internet hizmetlerini askıya aldı ve derinlemesine bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İngiliz Ulaştırma Polisi sözcüsü, bazı istasyonlarda bu tür mesajların içeren siber saldırılarla ilgili ihbarlar aldıklarını belirterek, durumu hızla incelemek için Network Rail ile iş birliği içinde olduklarını vurguladı.

Sonuç: Bu tür siber saldırılar, toplumda huzursuzluk yaratırken, yetkililerin hızlı müdahalesi ve soruşturma süreci büyük önem taşımaktadır.

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