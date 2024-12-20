İngiltere'nin Yeni Washington Büyükelçisi: Lord Mandelson Atandı

İngiltere'nin Yeni Washington Büyükelçisi Lord Mandelson

İngiltere Kralı 3. Charles, eski bakan ve eski Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri Lord Peter Mandelson'u, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak atadı. Yeni büyükelçi, Mart 2020'den beri bu görevi yürüten Karen Pierce’ın yerine geçecek.

Atama Süreci ve Zamanlaması

İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Lord Mandelson'un göreve başlaması 2025'in başında gerçekleşecek. Başbakan Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı David Lammy’nin tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu atama, önemli bir dönem için yapıldı.

Yorumlar ve Beklentiler

Starmer, ABD'nin İngiltere için en önemli müttefiklerden biri olduğunu belirterek, “Yeni bir döneme girdiğimiz bu zamanda Peter, rakipsiz tecrübesini ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için kullanacak.” ifadelerini kullandı. Başbakan ayrıca, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğini yürüten ilk kadın olan Pierce'a da teşekkür etti.

Lammy ise, Mandelson’un görevi sırasında özellikle ekonomik büyüme ve güvenlik konularındaki ABD ile ittifakın geliştirileceğine dikkat çekti. Kendisi de büyükelçilik görevini üstlenmenin kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti.