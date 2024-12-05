DOLAR
34,75 -0,29%
EURO
36,79 -0,22%
ALTIN
2.943,21 -0,35%
BITCOIN
3.374.060,08 2,03%

İngiltere Parlamento Meydanı'nda Filistin İçin 'Soykırım' Pankartı Açıldı

Led By Donkeys grubu, Filistin'e destek amacıyla Parlamento Meydanı'nda dev 'Evet bu bir soykırım' pankartı açtı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 18:55
İngiltere Parlamento Meydanı'nda Filistin İçin 'Soykırım' Pankartı Açıldı

İngiltere'de Filistin'e Destek İçin Dikkat Çeken Eylem

İngiltere'de Led By Donkeys adlı aktivist grup, Filistin'e destek amacıyla Parlamento Meydanı'nda dev bir pankart açtı. Pankartta 'Evet bu bir soykırım' ifadesine yer verildi.

Profesör Amos Goldberg'in Açıklamaları

Grubun sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, soykırım konusunda önemli çalışmalara imza atan İsrailli Profesör Amos Goldberg'in açıklamalarına atıfta bulunuldu. Goldberg, Gazze'de yaşananların soykırım olduğuna dair şu ifadeleri kullandı: 'Dinlemeye istekli olan herkese şu anda Gazze'de olanların bir soykırım olduğunu söylemek istiyorum.'

İsrail'in Saldırıları ve Nihai Sonuçlar

Goldberg, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırının ardından, İsrail'in karşılık olarak yaptığı saldırılarda binlerce sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. "Soykırım tanımının Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ndeki kriterlere uyduğunu" ifade eden Goldberg, her soykırımın farklı bir görünüm kazanabileceğini vurguladı.

Gazze'nin Yok Olması ve Soykırım İddiaları

Goldberg, Gazze'deki durumu değerlendirdiği açıklamalarında bölgedeki toplu mezarların birer tanık olduğunu belirterek, "İsrail'in etnik olarak temizlenmiş alanlar yaratma çabası ve bunun için yaptığı açıklamalar açıkça ortada" diye ekledi.

Grubun Eylemi ve Görüntüler

Led By Donkeys grubu, eylemlerinin 4 Aralık sabahı gerçekleştirildiğini açıkladı. Açılan pankart ve olayla ilgili görüntüler grup tarafından paylaşıldı.

Goldberg'in son sözleri ise dikkat çekici nitelikteydi: 'Evet, bu bir soykırım. Eğer bu sonuca vardıysanız sessiz kalamazsınız.'

İLGİLİ HABERLER

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Parlatino Genel Kurulu'nda Önemli Mesajlar Verdi
2
Arap Birliği Suriye Konulu Acil Toplantıyı Erteledi
3
Manisa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
4
8. Türk-Alman Tiyatro Festivali Berlin'de Başladı
5
MEB'den Öğrenci Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik: Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de
6
New York'ta Dünya Türk Kahvesi Günü Coşkuyla Kutlandı
7
Suriye'nin Humus İli'ndeki Resten Otoban Köprüsüne Hava Saldırısı Düzenlendi

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor