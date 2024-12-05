İngiltere Parlamento Meydanı'nda Filistin İçin 'Soykırım' Pankartı Açıldı

İngiltere'de Filistin'e Destek İçin Dikkat Çeken Eylem

İngiltere'de Led By Donkeys adlı aktivist grup, Filistin'e destek amacıyla Parlamento Meydanı'nda dev bir pankart açtı. Pankartta 'Evet bu bir soykırım' ifadesine yer verildi.

Profesör Amos Goldberg'in Açıklamaları

Grubun sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, soykırım konusunda önemli çalışmalara imza atan İsrailli Profesör Amos Goldberg'in açıklamalarına atıfta bulunuldu. Goldberg, Gazze'de yaşananların soykırım olduğuna dair şu ifadeleri kullandı: 'Dinlemeye istekli olan herkese şu anda Gazze'de olanların bir soykırım olduğunu söylemek istiyorum.'

İsrail'in Saldırıları ve Nihai Sonuçlar

Goldberg, 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırının ardından, İsrail'in karşılık olarak yaptığı saldırılarda binlerce sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. "Soykırım tanımının Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ndeki kriterlere uyduğunu" ifade eden Goldberg, her soykırımın farklı bir görünüm kazanabileceğini vurguladı.

Gazze'nin Yok Olması ve Soykırım İddiaları

Goldberg, Gazze'deki durumu değerlendirdiği açıklamalarında bölgedeki toplu mezarların birer tanık olduğunu belirterek, "İsrail'in etnik olarak temizlenmiş alanlar yaratma çabası ve bunun için yaptığı açıklamalar açıkça ortada" diye ekledi.

Grubun Eylemi ve Görüntüler

Led By Donkeys grubu, eylemlerinin 4 Aralık sabahı gerçekleştirildiğini açıkladı. Açılan pankart ve olayla ilgili görüntüler grup tarafından paylaşıldı.

Goldberg'in son sözleri ise dikkat çekici nitelikteydi: 'Evet, bu bir soykırım. Eğer bu sonuca vardıysanız sessiz kalamazsınız.'