İngiltere, Polonya Üzerindeki NATO Hava Savunmasını Güçlendirmeyi Değerlendiriyor

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiliz Silahlı Kuvvetlerinden Polonya üzerindeki NATO hava savunmasını güçlendirmek için seçenekleri değerlendirmelerini istediğini açıkladı. Londra'da gerçekleştirilen E5 savunma bakanları toplantısında Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesi ana gündem maddesi oldu.

E5 liderleri Londra'da bir araya geldi

İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Polonya'dan oluşan E5 grubunun savunma bakanları Healey'nin ev sahipliğinde Londra'da toplandı. Toplantıya Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal de katıldı. Toplantıda Fransa'yı Alice Rufo, Almanya'yı Jens Plötner temsil etti.

Healey: Rus eylemleri pervasız ve tehlikeli

Healey basın toplantısında Rus insansız hava araçlarının dün Polonya hava sahasını ihlal etmesine değinerek, "İngiltere Silahlı Kuvvetlerinden, Polonya üzerindeki NATO hava savunmasını nasıl güçlendirebileceğimiz konusunda seçenekleri incelemelerini istedim" dedi.

Healey, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gece Avrupa'ya karşı düşmanlığını yeni bir seviyeye taşıdığı değerlendirmesinde bulundu ve Rusya'nın eylemlerini pervasız, tehlikeli ve benzeri görülmemiş olarak nitelendirdi. Ayrıca ittifakın Polonya'yı korumaya ve Ukrayna için daha fazla adım atmaya yönelik taahhüdünü yineledi.

Healey'in Putin'e yönelik mesajı: Saldırganlığınız, NATO ülkeleri arasındaki birliği güçlendirmekten başka bir işe yaramıyor; Ukrayna'nın yanında durma kararlılığımızı güçlendiriyor ve Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'da başladığını hatırlatıyor.

Crosetto: 20'den fazla Rus İHA'sı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, E5 ülkeleri olarak NATO ile uyum içinde ittifakın Avrupa ayağını güçlendirmek istediklerini belirtti ve savunma ile güvenlik yeteneklerinin caydırıcılığını artırma ihtiyacına vurgu yaptı. Crosetto, bu taahhüdün Ukrayna'yı da kapsaması gerektiğini söyledi.

Crosetto, Polonya hava sahasının ihlali sırasında İtalyan uçaklarının görevde olup olmadığı sorulduğunda, "Dünkü olay son derece ciddi çünkü 20'den fazla Rus İHA'sı Avrupa'nın bir parçası olan ve NATO'ya dahil egemen bir ülkenin topraklarına girmiştir. İtalyan uçakları da havalanmıştır. Her akşam devriye uçuşları yapılmaktadır. Bir radar uçağımız düzenli olarak havalanarak olası tehditleri tespit etmekte. Bu görev, ittifaka sunduğumuz imkanın bir parçası." yanıtını verdi.

Crosetto, Putin'in olayı NATO'yu test edip etmediğini bilmediklerini ancak her NATO üyesinin birbirini korumaya hazır olduğunu vurguladı. Toplantıda Batı Balkanlar'ın da ele alındığını, bölgenin NATO ve AB'ye entegrasyonu yolunda hızlı adımlar atılması gerektiğini ve Balkanlar için kapsamlı bir strateji geliştirme konusunda ortak karar alındığını söyledi. Ayrıca Rusya kaynaklı siber saldırı ve bilgisayar korsanlığı tehdidine dikkat çekti.

Plötner: Bu, hedefli bir provokasyondur

Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner, Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlalini kabul edilemez ve hedefli bir provokasyon olarak nitelendirdi. Plötner, E5 grubunun aceleci eylemlerle kışkırtılmayacağının altını çizdi ve ülkelerin Ukrayna'ya destek için birlik mesajı verdiğini ifade etti.

Rufo: Fransa hazır ve koordineli seçenekleri değerlendiriyor

Fransa Ordular Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü Alice Rufo, ihlali "tamamen eşi benzeri görülmemiş ve kabul edilemez" olarak değerlendirdi. Rufo, Fransa'nın Polonya'yı desteklemeye hazır olduğunu ve Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek için koordineli şekilde seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi.

Kosiniak-Kamysz: Bu birlik ve dayanışmanın en iyi örneğidir

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ihlalin ardından NATO'nun Polonya ile dayanışma gösterdiğini belirterek, hava sahası ihlaline yanıtın yalnızca Polonya'nın unsurlarıyla sınırlı kalmayıp bazı müttefiklerin varlık ve uçaklarının da devreye sokularak toplu şekilde verildiğini söyledi. Kosiniak-Kamysz, bunun birlik ve dayanışmanın en iyi örneği olduğunu ve konunun NATO çerçevesinde daha ayrıntılı ele alınacağını vurguladı.