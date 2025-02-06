İngiltere, Rus Diplomatın Akreditasyonunu İptal Etti

İngiltere'den Rusya'ya Sert Yanıt

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatın akreditasyonunu iptal ettiğini duyurdu. Bu adım, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanının 2024 Kasım ayında Rusya'dan sınır dışı edilmesinin ardından atıldı.

Akreditasyon İptali Nedenleri

Bakanlık sözcüsünden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmesine karşılık olarak bu kararın alındığı ifade edildi. Ayrıca, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, konuyla ilgili yüksek düzeyde bir görüşmeye çağrıldı.

Karşılıklı Tansiyon Artışı

Açıklamada, "Bu karar, Rusya'nın 2024 Kasım'daki İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etme yönündeki temelsiz kararına yanıt olarak alındı." denilerek, İngiltere'nin böyle bir tutuma göz yummayacağına vurgu yapıldı. Ayrıca, Rusya'nın alacağı herhangi bir adımın “tırmanma” olarak değerlendirileceği ve buna uygun karşılık verileceği belirtildi.

Rusya'nın İddiaları

Öte yandan, TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya'nın İngiliz elçiliği çalışanının akreditasyonunu iptal etme nedeni, kişinin "Rusya'ya girerken kasıtlı olarak yanlış bilgi verdiği" iddiasıyla ilgiliydi. Rusya, İngiliz diplomatın “keşif ve yıkıcı çalışmalara” karıştığına dair kanıtlar bulunduğunu öne sürdü.

İngiltere'den Gelen Tepki

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın bu iddialarını “temelsiz” olarak nitelendirerek, "Bu, Rusya'nın personelimize yönelik kötü niyetli suçlamalarda bulunduğu ilk sefer değil. Zamanı geldiğinde yanıt vereceğiz." ifadesini kullandı.