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İngiltere: Rusya'nın Başarısı Sınırlarımızı Daha Güvensiz Hale Getirebilir

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'nın başarı elde etmesinin global güvenliği tehdit edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 00:54
İngiltere: Rusya'nın Başarısı Sınırlarımızı Daha Güvensiz Hale Getirebilir

İngiltere: Rusya'nın Başarısı Sınırlarımızı Daha Güvensiz Hale Getirebilir

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarısı halinde Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın maddelerinin anlamını yitireceğini belirtti. Bangkok'ta gerçekleştirilen BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşma yapan Lammy, "Putin mağlup edilmezse, hepimizin sınırları çok daha güvensiz olur." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Enerji Altyapısına Saldırılar

Lammy, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan saldırıların Putin tarafından gerçekleştirildiğini ve bu durumun Ukrayna'yı "karanlığa itmek" için bir strateji olduğunu vurguladı. Ayrıca, savaşın 1000'inci gününde Rusya'nın büyük kayıplar verdiğini ve bu nedenle Kuzey Kore'den asker ve İran'dan balistik füze desteği arayışında olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Yaptırım Kararları

İngiltere'nin, İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air ve İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL) üzerinde yaptırım kararı aldığını hatırlatan Lammy, "Bu eylemlere güçlü şekilde cevap verilmeli." dedi. Lammy aynı zamanda, Putin'in sadece güce cevap verdiğini ve kalıcı barış için birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'nin Önemi ve Destek Açıklamaları

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield de Ukrayna halkının 1000 gündür pes etmediğine dikkat çekerek, "Kış ayları yaklaşırken Rusya'nın temel altyapıyı hedef alması durumu daha da zorlaştırıyor." dedi.

Greenfield, Rusya'nın Sudan'a insani yardım önerisini veto ettiğini ve bunun Rusya'nın ikiyüzlülüğünü gösterdiğini belirtti. Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya desteğini "eşsiz" olarak nitelendiren Greenfield, bunun birçok BMGK kararını ihlal ettiğini vurguladı.

Ukrayna'ya Yeni Güvenlik Desteği

Greenfield, Ukrayna'ya yeni güvenlik destekleri açıklanacağı bilgisini verirken, bu konunun "partizan" olmadığını ve demokrasi ile insan haklarına sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. "Tek bir liderin inisiyatifine kalmayacak kadar geniş bir meseledir," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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