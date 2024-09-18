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İngiltere, Rusya'nın Diplomatik Gerginliği Üzerine Büyükelçiyi Çağırdı

İngiltere, Rusya'nın 6 diplomatını sınır dışı etmesi üzerine Rus Büyükelçisi'ni çağırdı. Diplomatik ilişkilerde gerilim tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 19:01
İngiltere, Rusya'nın Diplomatik Gerginliği Üzerine Büyükelçiyi Çağırdı

İngiltere, Rus Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına Davet Etti

İngiltere, Moskova'nın 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmesinin ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bu adım, Rusya'nın kötü niyetli ve kasıtlı bir saldırı kampanyası yürüttüğü gerekçesiyle atıldı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklamada Bulundu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Rusya'nın İngiliz diplomatlarına karşı yönelik temelsiz suçlamalarını ve İngiltere'ye yönelik asılsız saldırı kampanyasını "şiddetle kınadıklarını" belirtti. Sözcü, bu tutumun, Viyana Sözleşmesi çerçevesinde diplomatik ilişkilerin temel yükümlülüklerine aykırı olduğunu vurguladı.

Kampanya ve Sonuçları

Sözcü, "Bu davranış biçimi tamamen kabul edilemez. Profesyonellik standartlarına ve devletler arasındaki davranış normlarına uymuyor," diyerek konuya dikkat çekti. Açıklamasında, Rusya'nın yürüttüğü kampanyanın, İngiltere'nin güvenliğini tehdit etmeyi ve Ukrayna'ya olan desteği azaltmayı hedeflediğini açıkladı.

Rusya'nın Suçlamaları

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 13 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu casusluk ve ülke güvenliğine tehdit oluşturma gerekçesiyle iptal ettiğini bildirmişti. FSB, bu diplomatların, İngiltere'nin askeri-politik durumunu gerginleştirmeye yönelik belgelerin ele geçirildiğini belirtti.

İngiltere'den Yanıt

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, FSB’nin İngiliz diplomatlarına yönelik suçlamalarının "tamamen asılsız" olduğunu ifade ederek Rusya'nın suçlamalarını reddetti.

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