İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Hava Saldırılarını Kınadı

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Saldırılarını Kınadı

İngiltere hükümeti, Rus ordusunun Ukrayna'ya gerçekleştirdiği hava saldırılarını sert bir dille kınadı. Dışişleri Bakanı David Lammy, X platformunda yaptığı paylaşımda, bu tür saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

David Lammy'den Sert Açıklama

Lammy, "Cumartesi günü Kramatorsk'ta gerçekleşen saldırıların ardından Reuters muhabiri Ryan Evans'ın hayatını kaybetmesi beni derinden üzüntüye boğdu. Ailesine en içten taziyelerimi iletiyorum," dedi. İngiliz haber ajansı Reuters, Evans'ın konakladığı otelde gerçekleşen füze saldırısı sırasında yaşamını yitirdiğini bildirirken, bu olayı da kınadı.

Ukrayna'daki Durum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün düzenlenen yoğun hava saldırısında 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın insansız hava aracı kullanıldığını ifade etti. Bu saldırının, ülkenin enerji altyapısını hedef aldığını belirtirken, "Maalesef ölenler var, onların ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılar için gerekli yardımlar yapılıyor," şeklinde konuştu.

Rusya'nın Saldırısının Yaygın Etkisi

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da yaptığı açıklamada, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının 15 bölgeyi etkilediğini belirtti. Bugünün, Ukrayna'ya yönelik en yoğun saldırılardan biri olduğunu vurguladı.