İngiltere Savunma Bakanı Healey, Zelenskiy'i Churchill'e Benzetti

İngiltere Savunma Bakanı Healey, Zelenskiy'i Churchill ile karşılaştırarak savaş dönemindeki liderlik anlayışını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:58
İngiltere Savunma Bakanı Healey, Zelenskiy'i Churchill'e Benzetti

İngiltere Savunma Bakanı Healey, Zelenskiy'i Churchill'e Benzetti

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i, ABD Başkanı Donald Trump'ın "diktatör" olarak nitelendirdiği bir bağlamda, İkinci Dünya Savaşı sırasında seçim yapmayan eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'e benzetti.

Norveç'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, ev sahibi mevkidaşı Tore Sandvik ile düzenlediği ortak basın toplantısında Healey, Ukrayna’daki mevcut durumu ele aldı. Bakan Healey, Ukrayna'da barış gücü konuşlandırılması konusundaki tartışmaların erken olduğunu belirtti.

Healey, Avrupa ve ABD’nin güvenliği açısından Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin kritik önem taşıdığını ifade ederek, “Bu, Amerikalılarla konuştuğumuz ve tartışmaya devam edeceğimiz bir konu.” dedi.

Trump'ın Zelenskiy'nin seçim yapmadığı gerekçesiyle ‘diktatör’ nitelendirmelerini yanıtlayan Healey, Ukrayna liderinin ülkesine olan bağlılığının altını çizdi. “O Ukrayna’nın seçilmiş lideri ve Winston Churchill'in İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere’de yaptığını yaptı, savaştayken seçimleri askıya aldı.” diye ekledi.

Rusya'nın Ders Almadığına Dikkat Çeken Lammy

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılarak Ukrayna'daki durumu değerlendirdi. Lammy, kalıcı barışın sadece BM Şartı ile uyumlu bir şekilde gerçekleşebileceğini vurguladı.

Lammy, “Olgun ülkeler geçmişlerinden ders alırlar. Ancak, korkarım ki Rusya hiçbir şey öğrenmemiş.” sözleriyle Rusya'nın yaklaşımını eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarının ardından, Lammy geçici bir çözüm yerine kalıcı barış çağrısında bulundu. “Eğer Putin kalıcı barış istiyorsa, Ukrayna'nın egemenliğine ve BM Şartı’na saygı duymalıdır.” ifadeleriyle durumu özetledi.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!
2
TRT 2, 6. Yılını Özgün İçeriklerle Kutluyor
3
Adana'da Kargo Paketinde 708 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
4
Çorum'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Ailesine Acı Haber Ulaştı
5
Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı
6
Idaho'da Helikopter Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
İsrail, Gazze'ye Konteyner Evlerin Girişini Engellemeye Devam Ediyor

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!