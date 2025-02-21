İngiltere Savunma Bakanı Healey, Zelenskiy'i Churchill'e Benzetti

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i, ABD Başkanı Donald Trump'ın "diktatör" olarak nitelendirdiği bir bağlamda, İkinci Dünya Savaşı sırasında seçim yapmayan eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'e benzetti.

Norveç'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, ev sahibi mevkidaşı Tore Sandvik ile düzenlediği ortak basın toplantısında Healey, Ukrayna’daki mevcut durumu ele aldı. Bakan Healey, Ukrayna'da barış gücü konuşlandırılması konusundaki tartışmaların erken olduğunu belirtti.

Healey, Avrupa ve ABD’nin güvenliği açısından Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin kritik önem taşıdığını ifade ederek, “Bu, Amerikalılarla konuştuğumuz ve tartışmaya devam edeceğimiz bir konu.” dedi.

Trump'ın Zelenskiy'nin seçim yapmadığı gerekçesiyle ‘diktatör’ nitelendirmelerini yanıtlayan Healey, Ukrayna liderinin ülkesine olan bağlılığının altını çizdi. “O Ukrayna’nın seçilmiş lideri ve Winston Churchill'in İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere’de yaptığını yaptı, savaştayken seçimleri askıya aldı.” diye ekledi.

Rusya'nın Ders Almadığına Dikkat Çeken Lammy

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılarak Ukrayna'daki durumu değerlendirdi. Lammy, kalıcı barışın sadece BM Şartı ile uyumlu bir şekilde gerçekleşebileceğini vurguladı.

Lammy, “Olgun ülkeler geçmişlerinden ders alırlar. Ancak, korkarım ki Rusya hiçbir şey öğrenmemiş.” sözleriyle Rusya'nın yaklaşımını eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarının ardından, Lammy geçici bir çözüm yerine kalıcı barış çağrısında bulundu. “Eğer Putin kalıcı barış istiyorsa, Ukrayna'nın egemenliğine ve BM Şartı’na saygı duymalıdır.” ifadeleriyle durumu özetledi.