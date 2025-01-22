İngiltere Savunma Bakanı: Rus İstihbarat Gemisi Yantar, 2 Gün Boyunca İngiliz Sularında Kaldı

İngiltere'de Gerginlik: Rus İstihbarat Gemisi Yantar'ın Ticaret Alanında Faaliyetleri

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rus istihbarat gemisi Yantar'ın, 20 Ocak tarihinde İngiliz Münhasır Ekonomik Bölgesine (MEB) girdiğini ve burada tam 2 gün kaldığını bildirdi.

Parlamento Bilgilendirmesi

Healey, hükûmetin bu durumu İngiltere Parlamentosu'nun Avam Kamarasındaki oturumda ele aldığını belirtirken, Yantar'ın sudah İngiltere’nin MEB alanından 45 deniz mili uzaklıkta bulunduğunu vurguladı.

John Healey, “Rus casus gemisi, İngiltere'nin kritik deniz altı altyapısı hakkında bilgi topluyor ve haritalama yapıyor.” ifadesinde bulundu. Yantar'ın İngiliz sularındaki faaliyetleri sırasında iki İngiliz gemisi tarafından sürekli olarak takip edildiği bilgisine yer verildi.

Yantar'ın Mevcut Durumu ve İngiltere'nin Yanıtı

Healey, “Gemi şu ana kadar uluslararası denizcilik kurallarına uygun bir şekilde seyretti. Ancak bu, Yantar'ın birkaç ayda ikinci kez kara sularımıza girişi.” şeklinde konuştu. Bakan, Yantar’ın hareketlerini yakından takip etmek amacıyla bir denizaltı görevlendirdiklerini de ekledi.

Yantar'ın yönünü Akdeniz‘e çevirdiği ve şu an Hollanda sularında bulunduğu ifade edildi. Healey, “Putin’in bu mesajımızı duymasını istiyorum, sizi görüyoruz. Ne yaptığınızı biliyoruz. Bu ülkeyi korumak için hiçbir adımı atmaktan çekinmeyeceğiz.” dedi.

Rus Tehditi ve Savunma Harcamaları

Rus uçaklarının NATO üyelerinin hava sahalarını ihlal ettiğini belirten Healey, mevcut durumu, “Ukrayna, Suriye ve ülke içindeki sıkıntılara rağmen Rusya, İngiltere için en büyük tehdit.” şeklinde değerlendirerek, Rus saldırganlığının İngiltere'de ve dışında görmezden gelinemeyeceğinin altını çizdi.

Bu bağlamda, savunma harcamalarının artırılacağına dikkat çeken Healey, bahar aylarında bu harcamaların milli gelirin %2,5'ine ulaşacağına vurgu yaptı.