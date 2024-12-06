İngiltere, Suriye Sivil Savunma 'Beyaz Baretlilere' Ek 300 Bin Sterlin Destek Verdi

İngiltere'den 'Beyaz Baretliler'e Yeni Destek: 300 Bin Sterlin

İngiltere, Suriye'deki insani durumu iyileştirmek amacıyla, "Beyaz Baretliler" olarak bilinen Suriye Sivil Savunma Gücü'ne 300 bin sterlinlik yeni bir destek paketi açıkladı. Bu yardım, geçen yıl verilen 2 milyon sterlinlik destekle birlikte sunulmasıyla dikkat çekiyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusunda, hükümetin son gelişmeler ışığında bu desteği gerçekleştireceği belirtildi. İnsani yardım faaliyetleri ve arama kurtarma çalışmaları için kritik öneme sahip olan bu ek yardımın, aynı zamanda ambulans ağının genişletilmesine ve patlamamış mühimmatların güvenle etkisiz hale getirilmesine de katkı sağlayacağı ifade edildi.

Devlet Bakanı'ndan Açıklamalar

Beyaz Baretliler ile bir araya gelen Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, gruba yönelik yeni yardıma ilişkin, "Beyaz Baretliler Suriye'de paha biçilemez işler yapıyor, sivillerin hayatını kurtarıp insani yardımlara ulaşımı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Falconer, Suriye'deki güncel gelişmeler doğrultusunda bu yeni yardım kararının alındığını belirtirken, tüm taraflara tansiyonu düşürme, sivilleri koruma ve insani yardım sağlama çağrısında bulundu.