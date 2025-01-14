İngiltere, Suriye Yaptırımlarını Gözden Geçiriyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ülkesinin müttefikleri ile birlikte Suriye'ye yönelik yaptırımları gözden geçirmekte olduğunu duyurdu. Lammy, parlamentoda gerçekleştirdiği oturumda, milletvekillerinin dış politika konusundaki sorularına yanıt verdi.

Oturumda söz alan Gölge Dışişleri Bakanı Priti Patel, Bakan Lammy'e 12 Ocak'ta Suudi Arabistan'da düzenlenen Suriye konulu toplantı çerçevesinde, Suriye'deki yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, "Bu görüşmenin ardından Suriye'deki yaptırımların kaldırılmasına yönelik hangi koşulların öne sürüldüğünü ve nasıl bir zaman çerçevesinde görüşüldüğünü başkanlık edebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Bakan Lammy, Suriye'deki yeni hükümeti sözleriyle değil, eylemleriyle değerlendireceklerine dikkat çekerek, "Müttefiklerimizle şu anda yaptırımları gözden geçiriyoruz. Bu konuda detaylı yorum yapmayacağım, ama çok ama çok net bir şekilde ifade etmek gerekirse, kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Bu hükümetin başarılı olmasını istiyoruz. Şu ana kadar Suriye'de yaşanan süreçten memnunuz, ancak daha önce de belirttiğim gibi, sahada gördüğümüz bazı durumlar olumlu değil. Onları eylemleriyle, sözleriyle değil yargılayacağız ve bizden beklenenden daha hızlı hareket etmeyeceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Koussay Aldahhak, 8 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Suriye'deki siyasi ve insani durumu ele alan oturumda, ABD ve diğer ülkelere Suriye halkına yönelik yapılan yaptırımları kaldırmaları çağrısında bulunmuştu.