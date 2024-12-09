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İngiltere, Suriyelilerin Sığınma Taleplerini Askıya Aldı

İngiltere, Suriyelilerin sığınma taleplerine yönelik kararları askıya aldı, sorunların çözümü için şartlar gözden geçiriliyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:02
İngiltere, Suriyelilerin Sığınma Taleplerini Askıya Aldı

İngiltere, Suriyeli Sığınmacıların Taleplerini Askıya Aldı

İngiltere, Suriyelilerin sığınma taleplerine ilişkin kararların askıya alındığını resmi olarak duyurdu. İçişleri Bakanlığı sözcüsü, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, "Bakanlık, mevcut durumu değerlendirirken Suriyelilerin sığınma talepleriyle ilgili kararları da askıya aldı" ifadesini kullandı.

Durumun Değerlendirilmesi ve Sürekli Gözden Geçirme

Sözcü, ortaya çıkan sorunların çözümü için sığınma talepleriyle ilgili şartların sürekli gözden geçirildiğini belirtti. Bu adım, bazı Avrupa ülkelerinin benzeri uygulamalarının ardından geldi.

Suriyelilerin Yerleştirilmesi ile İlgili Veriler

İngiltere'nin bu kararı, sivil toplum örgütü Refugee Council verilerine göre, Şubat 2021 itibarıyla İngiltere'ye yerleştirilen 20 binden fazla Suriyeli sığınmacının durumunu da etkiliyor.

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