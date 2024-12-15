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İngiltere, Terör Örgütü HTŞ ile Diplomatik Temas Kurdu

İngiltere, terör örgütü olarak kabul ettiği Heyet Tahrir Şam ile diplomatik temas kurduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 20:51
İngiltere, Terör Örgütü HTŞ ile Diplomatik Temas Kurdu

İngiltere, HTŞ ile Diplomatik Temaslarını Açıkladı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Britanya'nın terör örgütü kabul ettiği Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile "diplomatik temas" kurduklarını açıkladı. BBC'ye verdiği demeçte, Lammy, Suriye'deki Baas rejimini deviren grupların lideri olan HTŞ ile ilişkilerin bulunduğunu belirtti.

Lammy, "İngiltere diplomatik temaslar kurabilir, bekleneceği üzere diplomatik temasımız var." diyerek durumu netleştirdi. Ayrıca, Suriye'de kapsayıcı ve herkesi temsil eden bir hükümet arayışında olduklarını vurguladı.

Ülkelerinin, kimyasal silahların kontrol altına alınmasını, kullanılmamasını ve şiddetin sona ermesini istediğini ifade eden Lammy, "Bu nedenle açık olan tüm kanalları kullanıyoruz. Bunlar diplomatik kanallar ve istihbaratın yürüttüğü kanallardır. Gerektiği yerlerde HTŞ ile temasta olmanın yollarını arıyoruz." dedi.

David Lammy, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, HTŞ'nin İngiltere'de terör örgütü listesinde bulunduğunu hatırlatarak, bu durumun İngiltere'yi ihtiyatlı davranmaya ittiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı, HTŞ'nin azınlıklara güvenceler verdiğini anımsatarak, "Ayrıca uluslararası topluma, kimyasal silahlar konusunda işbirliği sözü verdiler. HTŞ'yi eylemlerine göre yargılayacak ve çatışmanın diğer taraflarının kontrol ettiği bölgelerdeki sivillere nasıl davrandıklarını yakından takip edeceğiz." ifadesinde bulundu.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin de terör örgütleri listesinde yer alan HTŞ ile direkt temas kurduklarını doğrulamıştı.

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