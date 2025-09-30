İngiltere, Trump'ın Gazze İçin 20 Maddelik Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı

Başbakan Keir Starmer, Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese yönelik 20 maddelik planını memnuniyetle karşıladı; tarafları iş birliğine ve Hamas'ı esirleri serbest bırakmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 01:51
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 01:51
İngiltere, Trump'ın Gazze İçin 20 Maddelik Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı

İngiltere, Trump'ın Gazze İçin 20 Maddelik Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı

Starmer'dan destek ve taraflara çağrı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu 20 maddelik planı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

"ABD'nin Gazze'de savaşı sona erdirmek için başlattığı yeni girişimi son derece memnuniyetle karşılıyorum."

Starmer, Trump'a gösterdiği liderlik için minnettar olduğunu aktarırken, "(Trump'ın) Çatışmaların sona erdirilmesini, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazzelilere acil insani yardım sağlanmasına yönelik çabalarını güçlü şekilde destekliyoruz. Bizim önceliğimiz de budur ve bir an önce gerçekleşmelidir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Starmer, tüm tarafları ABD yönetimiyle birlikte çalışmaya ve anlaşmayı sonlandırmaya davet ederken, Hamas'a da planı kabul etme, silah bırakma ve esirleri salıverme çağrısında bulundu.

İngiltere'nin ortaklarıyla kalıcı bir ateşkesin sağlanması için mutabakat oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğine dikkati çeken Starmer, "Gazze'de savaşı sona erdirme, Filistinli ve İsraillilerin yan yana, güven içinde yaşayacağı bir kalıcı barışı getirme konusunda ortak bir çaba göstermeye hazırız." açıklamasında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay Payas'ta Zincirleme Kaza: 3 Tır Çarpıştı, 1 Yaralı
2
Almanya Başbakanı Scholz, Solingen'deki Bıçaklı Saldırıyı Kınadı
3
İngiltere, Trump'ın Gazze İçin 20 Maddelik Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı
4
Sanchez: İspanya, ABD Destekli Gazze Barış Önerisini Destekliyor
5
Bursa Osmangazi'de Başından Vurulan Özay Aslin Hayatını Kaybetti
6
Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planına 8 Ülkeden Ortak Destek
7
Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı Hamas'a Ulaştı: Mısır ve Katar İletişimde

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı