İngiltere, Trump'ın Gazze İçin 20 Maddelik Barış Planını Memnuniyetle Karşıladı

Starmer'dan destek ve taraflara çağrı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu 20 maddelik planı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

"ABD'nin Gazze'de savaşı sona erdirmek için başlattığı yeni girişimi son derece memnuniyetle karşılıyorum."

Starmer, Trump'a gösterdiği liderlik için minnettar olduğunu aktarırken, "(Trump'ın) Çatışmaların sona erdirilmesini, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazzelilere acil insani yardım sağlanmasına yönelik çabalarını güçlü şekilde destekliyoruz. Bizim önceliğimiz de budur ve bir an önce gerçekleşmelidir." ifadelerini kullandı.

Başbakan Starmer, tüm tarafları ABD yönetimiyle birlikte çalışmaya ve anlaşmayı sonlandırmaya davet ederken, Hamas'a da planı kabul etme, silah bırakma ve esirleri salıverme çağrısında bulundu.

İngiltere'nin ortaklarıyla kalıcı bir ateşkesin sağlanması için mutabakat oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğine dikkati çeken Starmer, "Gazze'de savaşı sona erdirme, Filistinli ve İsraillilerin yan yana, güven içinde yaşayacağı bir kalıcı barışı getirme konusunda ortak bir çaba göstermeye hazırız." açıklamasında bulundu.