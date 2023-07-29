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İngiltere Türkiye'ye yolcu göndermek istemiyor! Bakın uyarıların 2 nedeni neymiş!

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İngiltere Türkiye'ye yolcu göndermek istemiyor! Bakın uyarıların 2 nedeni neymiş!
Ülkemiz her yıl dünyanın her ülkesinden milyarlarca turisti ağırlamakta, her ülkeden olduğu o ülkeden de Türkiye’ye her sene akın akın turist geliyordu ama bu yıl ülkemize gelecek olan vatandaşlarını uyardılar. İşte detaylar…

Türkiye’ her yıl olduğu gibi bu yılda turist akını mevcut fakat son günlerde deprem ve sıcaklıkların etkisi ile ülkemize gelmek isteyen turistlere uyarılar yapılıyor. Detaylar haberimizde…

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İNGİLTERE, TÜRKİYE'YE SEYAHAT EDENLERİ UYARDI: DEPREM VE YÜKSEK SICAKLIĞA DİKKAT

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Türkiye için seyahat uyarılarını yineledi. Deprem riski ve yüksek sıcaklık nedeniyle güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği vurgulanıyor.

İngiltere yaz aylarında Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan herkese seyahat uyarısı verildi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, İngiltere için seyahat rehberini güncelledi ve insanlara güvende olmalarını tavsiye etti.

Yeni yayınlanan uyarı, Türkiye'deki sismik riske dikkat çekiyor.

Rehberde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye'nin birçok bölgesi düzenli olarak deprem ve sarsıntılarla sarsılıyor. Bu depremler çok büyük olabilir, altyapıya zarar verebilir ve hayatları tehlikeye atabilir. Yerel yönetimin tüm tavsiyelerine uyun."

Avrupa'nın birçok yerinde sıcak hava dalgaları nedeniyle oluşan yüksek sıcaklıklar için ikinci bir uyarı daha yapıldı. Seyahat rehberinde şu ifadelere yer verildi.

"Yüksek sıcaklıklar Türkiye'nin birçok bölgesini etkiliyor ve orman yangını riski var. Yaz aylarında Türkiye'de sık sık orman yangınları çıkıyor. Ormanlık alanları ziyaret ederken veya araba kullanırken dikkatli olun."

Uyarılar, Yunanistan'ın bazı bölgelerinin hâlâ yangınlarla mücadele ettiği bir zamanda geldi. Yangın nedeniyle binlerce kişi Rodos adasını terk etmek zorunda kalırken, havayolları dönüş seferleri düzenleyerek turistleri evlerine getirdi.

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