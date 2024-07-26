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İngiltere, UCM'nin Netanyahu Hakkında Yakalama Kararına İtirazını Geri Çekti

İngiltere, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında çıkardığı yakalama kararına itirazı geri çekti.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 15:03
İngiltere, UCM'nin Netanyahu Hakkında Yakalama Kararına İtirazını Geri Çekti

İngiltere'nin UCM'ye Yönelik Geri Çekimi

İngiltere, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkarılan yakalama kararıyla ilgili itirazını geri çekti.

Açıklamalarda Öne Çıkanlar

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, hükümetin, UCM'nin Netanyahu ile ilgili kararına ne bir onay ne de itirazda bulunduğu ifade edildi. "Hükümet, hukukun üstünlüğüne ve kuvvetler ayrılığına güçlü bir şekilde inanmaktadır," diyen bir sözcü, mahkemenin bağımsız kararlar alması gerektiğini vurguladı.

Keir Starmer'dan Açıklamalar

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, mahkemenin zamanında karar verebilmesi gerektiğini belirterek, "Mahkemeyi ve uluslararası hukuku destekliyorum," açıklamasında bulundu.

İngiltere'nin UCM'ye Talebi Ve Eleştiriler

İngiltere, daha önce UCM'ye, İsrail vatandaşları üzerinde cezai yargı yetkisi konusundaki gözlemlerini sunma talebinde bulunmuştu. Ancak bu girişimin, mevcut Filistin soruşturmasını yavaşlatacağı yönünde eleştiriler ortaya çıkmıştı.

UNRWA'ya Sağlanan Destek

Yenilenen Starmer hükümeti, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ocak ayında kestiği finansman desteğini sürdüreceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı David Lammy, 21 milyon sterlinlik desteğin belirli projelerde harcanacağı bilgisini verdi.

Bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023'teki saldırılara karıştığı iddiaları nedeniyle İngiltere, desteklerini durdurmuştu. Ancak Starmer hükümeti, bu desteği yeniden sağlamaya karar verdi.

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