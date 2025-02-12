İngiltere, Ukrayna Desteğini Artıracak: Healey'den Kritik Açıklama

İngiltere'den Ukrayna'ya Güçlü Destek

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteği yükselterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i müzakere masasına zorlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Brüksel Toplantısında Önemli Vurgular

Bakan Healey, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Healey, bu toplantının, Kiev'deki birliklere sunulan ekipman desteğinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

ABD İle İşbirliği

Healey, görevindeki üçüncü haftasındaki ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerine ve kalıcı barış arayışına bağlılığını vurguladı.

Geçmiş Yardımlar ve Gelecek Planları

Geçen yıl NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya 40 milyar avro askeri yardım sözü verdiğini anımsatan Healey, bu rakamın daha sonra 50 milyar avro'ya yükseldiğini hatırlattı.

Healey, geçen yıl yapılan bu yardımların yaklaşık %60'ının Avrupa ülkelerinden geldiğine dikkat çekerek, Ukrayna konusunda ve savunma harcamalarında daha fazlasını yapma taahhüdünde bulundu.

Kararlılık Mesajı

Healey, "Ukrayna'ya desteğimizi artırıyoruz ve artıracağız. Avrupa'nın güvenliği için desteğimizi artırıyoruz ve artıracağız. Putin'in savaşını durdurmaya kararlıyız," dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Amerikalılarla birlikte, Başkan Donald Trump'ın Putin'i masaya getirme ve Ukrayna'daki savaşa kalıcı barış sağlama sözünü desteklemek için gerekli adımları atacağız."