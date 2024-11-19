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İngiltere, Ukrayna'ya 7,5 milyon sterlinlik Ek Askeri Yardımda Bulunacak

İngiltere, Ukrayna'ya yeni dronlar için 7,5 milyon sterlinlik ek askeri yardım sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 19:20
İngiltere, Ukrayna'ya 7,5 milyon sterlinlik Ek Askeri Yardımda Bulunacak

İngiltere, Ukrayna'ya Ek Askeri Yardım Sağlıyor

İngiltere, Ukrayna'ya 7,5 milyon sterlinlik ek askeri yardım yapacağını duyurdu. Bu yardım, yeni saldırı ve gözetleme dronlarının temin edilmesi için kullanılacak. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, bu önemli açıklamayı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü vesilesiyle İngiltere Parlamentosu oturumunda yaptı.

Uluslararası Destek ve İşbirliği

Healey, yapılan yardımlarla birlikte Ukrayna'nın desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarısız olması için uluslararası ortaklar ve müttefiklerin birleşmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Healey, yeni dronlar için sağlanan fonun, İngiltere ve Letonya'nın öncülüğündeki insansız hava aracı koalisyonu aracılığıyla temin edileceğini belirtirken, bu fonun yıllık 3 milyar sterlinlik bir bütçeden karşılanacağını ifade etti.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu askeri yardım, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rusya karşısındaki kabiliyetlerini artıracak önemli bir destek sağlayacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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