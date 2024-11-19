İngiltere, Ukraynalı Çocukların Yurtlarından Zorla Çıkarılmasıyla İlgili Ruslara Yaptırım Uyguluyor

İngiltere, Ukraynalı çocukların yurtlarından zorla çıkarılarak eğitim kamplarına nakledilmesiyle ilgili olarak Rus kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı süresince 19 bin 500'den fazla çocuğun, Rus yetkililerce Rusya'ya ve Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen bölgelerine nakledildiği ya da sınır dışı edildiği bildirildi.

Ayrıca, yaklaşık 6 bin Ukraynalı çocuğun yeniden eğitim kamplarına yerleştirildiği kaydedildi. Bu çocukların Ukraynalı kimliklerinden uzaklaştırıldığı ve Rusya yanlısı duyguları aşılamayı hedefleyen çalışmalara tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000. gününde, bu çocukların zorla nakledilmesi ve sınır dışına çıkarılmasıyla bağlantılı Rus kişi ve gençlik örgütlerine yaptırım uygulanacağı vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Hiçbir çocuk savaşta piyon olarak kullanılmamalı; ancak Putin'in Ukraynalı çocukları hedef alması, Ukrayna'yı ve halkını haritadan silme misyonunda ne kadar ileri gidebileceğini göstermektedir." dedi.

Bakan Lammy, ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin sarsılmaz olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası ortaklarımızla Rus saldırganlığına karşı koymak ve özgürlük, hürriyet ve zafer için mücadele etmek üzere Ukrayna'nın yanındayız." ifadesine yer verdi.

Geçen yıl ise ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalı çocukların zorla nakledilmesi ve sınır dışına çıkarılmasıyla bağlantılı olarak 11 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım ve vize kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.