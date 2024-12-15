İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları, Suriye'deki Durumu Telefonla Görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu detaylı bir şekilde ele aldı.

Lammy, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, mevkidaşıyla gerçekleştirdikleri görüşmede, daha umutlu, güvenli ve barışçıl Suriye'yi desteklemek için ortak çabalarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Lammy, ayrıca "Suriye öncülüğündeki bir geçiş dönemi siyasi sürecini desteklemek için gerekli ilkeler üzerinde mutabakata vardık" açıklamasında bulundu.