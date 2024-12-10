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İngiltere ve Almanya'dan Düzensiz Göçle Mücadele İçin Eylem Planı

İngiltere ve Almanya, düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelede işbirliği için bir eylem planı imzaladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:17
İngiltere ve Almanya'dan Düzensiz Göçle Mücadele İçin Eylem Planı

İngiltere ve Almanya, Düzensiz Göç ve İnsan Kaçakçılığıyla Mücadelede Anlaştı

İngiltere ve Almanya, düzensiz göçle mücadele konusunda önemli bir eylem planı imzalayarak, insan kaçakçılığına karşı ortak bir duruş sergiledi. İki ülke, özellikle Manş Denizi'ni geçmeye çalışan göçmenlerin güvenliğini artırmak ve organize suçlarla mücadele etmek amacıyla işbirliği yapacak.

İçişleri Bakanları Londra'da Bir Araya Geldi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Londra'ya yaptığı ziyaret sırasında, İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile birlikte eylem planını imzaladı. Faeser, toplantıda düzenlenen eylem planının iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin önemini vurguladı ve bunun Avrupa genelindeki güvenliğe katkıda bulunacağını belirtti.

Eylem Planının Temel Hedefleri

İmzalanan planın; organize suç sayılan insan kaçakçılığı ile mücadelede bilgi paylaşımını artıracağı kaydedildi. Özellikle, İngiltere'deki uygulamanın Sınır Güvenliği Komutanlığı tarafından, Almanya'daki kısmının ise İçişleri Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yönetileceği ifade edildi.

Planın, Aralık 2024 - Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olacağı ve yıllık olarak güncelleneceği belirtildi. İngiliz İçişleri Bakanı Cooper, organize suç örgütlerinin özellikle zor durumdaki insanları hedef aldığını ve bu duruma son vermenin artık kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

İnsan Kaçakçılığına Sert Müdahale

Faeser, insanları tehdit ederek ve şiddet kullanarak kaçak yollarla taşımak suretiyle insan hayatını riske atanların mevcut durumu daha fazla sürdüremez hale geldiğini vurguladı. Güvenlik kurumları arasında bilgi paylaşımı ile insan kaçakçılığının ardındaki failleri ortaya çıkarmak için sıkı finansal incelemelerin yapılacağı belirtildi.

Son dönemde, iki ülke arasında gerçekleştirilen ortak operasyonlar sonucunda başarılı sonuçlar elde edildi. Örneğin, 2 Aralık'ta İngiltere’de bir insan kaçakçısı yakalanırken, Almanya'da yürütülen bir soruşturma neticesinde Iraklıları hedef alan bir çete çökertildi ve 13 kişi gözaltına alındı.

İngiliz makamları, 2024 yılı içerisinde Manş Denizi'nde meydana gelen kazalar sonucunda 70 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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