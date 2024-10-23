İngiltere ve Almanya'dan Yeni Savunma Anlaşması

İngiltere ve Almanya Arasında Savunma İşbirliği Anlaşması İmzalandı

İngiltere ile Almanya, güvenlik, yatırım ve istihdamı artırmayı hedefleyen önemli bir savunma anlaşmasına imza attı.

Taraflar ve Anlaşmanın Detayları

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, anlaşmayı imzalamak üzere Londra'da bir araya geldi. Başkentte düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin ilişkileri açısından bu anın tarihi önem taşıdığı vurgulandı.

Healey’den Önemli Açıklamalar

Bakan Healey, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bu, NATO öncelikli İngiltere savunma stratejimizin ve İngiltere'nin Avrupa ile ilişkilerini güçlendirmenin itici gücüdür," dedi. Ayrıca, Trinity House Anlaşması'nın kara, deniz, hava, siber ve uzay gibi tüm alanlarda savunma işbirliğini güvence altına aldığını belirtti. Healey, anlaşmanın Avrupa güvenliğini artırmadaki önemine de dikkat çekti.

Pistorius'un Perspektifi

Almanya'nın Savunma Bakanı Boris Pistorius ise imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasındaki yakınlaşmayı kuvvetlendirmek için bir fırsat sunduğunu ifade etti. Ayrıca, Rusya'nın politikalarına karşı dayanışma ve güven sunmanın bu dönemde önemli olduğunu vurguladı. Pistorius, bu anlaşmanın NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğini de sözlerine ekledi.

Trinity House Anlaşması'nın Getirdikleri

Trinity House Anlaşması kapsamında, Alman savunma şirketi Rheinmetall, İngiltere'de yeni bir fabrika açarak 400 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. İki ülke ayrıca, insansız hava araçları ve yeni uzun menzilli füzelerin geliştirilmesi üzerine birlikte çalışacak. Bunun yanında, Alman deniz gözetleme uçakları, İskoçya'daki Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Lossiemouth üssünden Kuzey Atlantik'te devriye uçuşları yapacak.