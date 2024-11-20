DOLAR
34,46 0,01%
EURO
36,42 0,42%
ALTIN
2.914,23 0,14%
BITCOIN
3.223.394,34 -1,11%

İngiltere ve Brezilya Liderlerinden Temiz Enerji ve Ticaret Vurgusu

İngiltere ve Brezilya liderleri, G20 Zirvesi'nde temiz enerji, ticaret ve ekonomik büyüme konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:48
İngiltere ve Brezilya Liderlerinden Temiz Enerji ve Ticaret Vurgusu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, temiz enerji, ticaret ve ekonomik büyüme konularını ele almak üzere Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, liderlerin iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Küresel Temiz Enerji İttifakı (GCPA)’nın başlatılması için girişimde bulundukları belirtildi. İngiltere-Brezilya Temiz Enerji Finansman Misyonu'nun duyurulması, Brezilya'nın küresel temiz enerji dönüşümünü hızlandırmayı amaçladığı kaydedildi. GCPA'nın, yüksek temiz enerji hedeflerine sahip ülkeleri bir araya getirmek için bir vizyon sunduğu vurgulandı.

İkili ticaretin son 12 ayda en yüksek seviyeye ulaştığı bildirilen açıklamada, 11,2 milyar sterlin ile ticari ilişkilerin tüm zamanların rekorunu kırdığının altı çizildi. Liderler, iki ülkenin ekonomik büyümelerini artırmak için ortak çalışma taahhütlerini yineledi.

Ayrıca, liderler, iki ülke arasındaki 200 yıllık diplomatik ilişkilerin kutlanması dolayısıyla, 2025 yılının başlarında İngiltere ve Brezilya dışişleri bakanları tarafından imzalanacak olan Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
2
İBB Meclisi'nde Su Fiyatlarına Yüzde 17,5 Zam Kararı
3
Saadet Partisi'nden Yenidoğan Çetesi Davasına Kritik Çağrı
4
CHP'li Pala, Sağlık Bakanlığı'nın Soru Önergelerine Yanıt Vermemesini Eleştirdi
5
Amasya'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı
6
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Gözaltı
7
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Cem Aydın Aday

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı