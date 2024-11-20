İngiltere ve Brezilya Liderlerinden Temiz Enerji ve Ticaret Vurgusu

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, temiz enerji, ticaret ve ekonomik büyüme konularını ele almak üzere Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, liderlerin iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Küresel Temiz Enerji İttifakı (GCPA)’nın başlatılması için girişimde bulundukları belirtildi. İngiltere-Brezilya Temiz Enerji Finansman Misyonu'nun duyurulması, Brezilya'nın küresel temiz enerji dönüşümünü hızlandırmayı amaçladığı kaydedildi. GCPA'nın, yüksek temiz enerji hedeflerine sahip ülkeleri bir araya getirmek için bir vizyon sunduğu vurgulandı.

İkili ticaretin son 12 ayda en yüksek seviyeye ulaştığı bildirilen açıklamada, 11,2 milyar sterlin ile ticari ilişkilerin tüm zamanların rekorunu kırdığının altı çizildi. Liderler, iki ülkenin ekonomik büyümelerini artırmak için ortak çalışma taahhütlerini yineledi.

Ayrıca, liderler, iki ülke arasındaki 200 yıllık diplomatik ilişkilerin kutlanması dolayısıyla, 2025 yılının başlarında İngiltere ve Brezilya dışişleri bakanları tarafından imzalanacak olan Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.