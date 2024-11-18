İngiltere ve Çin Liderleri G20 Zirvesi'nde Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi

İngiltere ve Çin Liderleri G20 Zirvesi'nde Bir Araya Geldi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Bu, iki ülke liderinin 2018'den bu yana gerçekleştirdiği ilk yüz yüze görüşme oldu.

İşbirliği Olanakları Ele Alındı

İki lider, İngiltere ile Çin arasındaki farklı işbirliği olanaklarını değerlendirirken, Starmer'ın görüşmede belirttiği üzere, iki ülkenin G20 ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri olarak küresel istikrar, ekonomik işbirliği ve temiz enerji dönüşümü konularında birlikte çalışma sorumluluklarını paylaştığı vurgulandı.

Starmer, bu hedeflere ulaşmak için İngiltere'nin yaklaşımının tutarlı, saygılı ve pragmatik olacağını ifade etti. Görüşmede özellikle iklim değişikliği konusunda daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyulduğu da belirtildi.

Diyalog ve Açıklık Vurgusu

Başbakan Starmer, Hong Kong, insan hakları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi hassas konular hakkında Çin ile dürüst bir diyalog kurma arzusunu dile getirdi. Starmer'ın yaklaşımının her zaman ulusal çıkarlar esas alınarak şekilleneceğini, ancak öngörülebilir ve pragmatik bir ortak olarak kalacaklarını yineledi.

Ekonomik İşbirliği İçin Planlar Yapıldı

Görüşmede, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in gelecek yıl Pekin’i ziyaret ederek Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile ekonomik ve finansal işbirliğini değerlendirmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Karşılıklı Çıkarlar ve Ortak Hedefler

Şi, iki ülkenin tarih ve değerler açısından farklılık göstermesine rağmen geniş ortak çıkarları bulunduğunu ve karşılıklı saygı ilkesine dayanarak ilişkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi gerektiğini ifade etti. Ticaret, yatırımlar, temiz enerji ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda geniş potansiyel işbirliği fırsatlarına dikkat çekti.

İngiltere ve Çin Arasındaki İlişkilerde Dönemsel Değişiklikler

İngiltere'de İşçi Partisi hükümeti, son on yılda Muhafazakar Parti döneminde kötüleşen Çin ile ilişkileri normalleştirmeyi amaçlıyor. Özellikle Theresa May döneminden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerde derinleşen anlaşmazlıklar, üst düzey temasların azalmasına neden olmuştu.

Son bir yılda bu ilişkilerde yaşanan değişiklikler, İngiltere'nin ekonomik güvenlik kaygıları ile paralellik göstermekte. Eski Başbakan Rishi Sunak, Çin ile olan işbirliklerinin sona erdiğini ve daha çok ekonomik güvenliğe odaklanılması gerektiğini belirtmişti. Ayrıca, İngiltere Parlamentosu, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerini vurgulayarak sert bir tutum sergilemişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.