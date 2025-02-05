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İngiltere ve Danimarka Liderlerinden Arktik Güvenliği ve Ukrayna Üzerine Önemli Görüşmeler

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Londra'da Arktik güvenliği ve Ukrayna konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:54
İngiltere ve Danimarka Liderlerinden Arktik Güvenliği ve Ukrayna Üzerine Önemli Görüşmeler

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Londra'da gerçekleştirdikleri görüşmede Arktik bölgesinin güvenliği, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ve Ukrayna'daki mevcut durumu ele aldılar.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Starmer'in başkentte Frederiksen'i ağırladığı görüşmede, Brüksel'de 3 Şubat'ta düzenlenen AB'nin ilk savunma konulu zirve toplantısı değerlendirildi. Starmer, ülkesi ile Birlik arasında daha yakın ilişki vizyonunu ortaya koymaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ilişkinin tüm taraflar için daha fazla büyüme, güçlendirilmiş savunma ve güvenlik işbirliği sağlayacağını ifade etti.

Her iki lider, özellikle NATO aracılığıyla Avrupa savunma kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. Görüşmede Arktik ve Kuzey Kutup bölgesindeki tehditlere karşı ortak işbirliğine vurgu yapıldı. Starmer, Kuzey Kutbu'nu düşmanca faaliyetlerden korumak için Danimarka'nın yeni askeri paket açıklamasını memnuniyetle karşıladı ve bu ülkenin bu bölgede oynadığı rolün önemine dikkat çekti.

Liderler, NATO ile Ortak Sefer Gücü (JEF) ortaklarıyla birlikte çalışarak Arktik ve Kuzey Kutup bölgesindeki tehditlere karşı işbirliğini artırma konusunda anlaşmaya vardılar. Ukrayna'daki mevcut durumu da ele alan liderler, Ukrayna güçlerini uzun vadede desteklemenin ve onları en güçlü konuma getirmek için çalışmanın önemini vurguladılar.

Başbakan Starmer, Danimarka'nın AB Konseyi başkanlığını devralacak olmasını memnuniyetle karşıladı. Bu dönemde Frederiksen ile özellikle düzensiz göç konusu başta olmak üzere birçok alanda yakın çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

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