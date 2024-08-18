İngiltere ve Fransa'dan İran'a Sert Uyarı

İngiltere ve Fransa'dan Ortak Açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, yaptıkları ortak açıklamada, "herhangi bir İran saldırısının, Gazze için süren ateşkes müzakerelerini baltalamak dışında, yıkıcı sonuçları olacaktır" ifadesinde bulundu.

Şiddet Döngüsünü Durdurmak Gerek

Lammy ve Sejourne, The Observer gazetesinde kaleme aldıkları, "Orta Doğu'da barış için hiçbir zaman geç değil, sadece şiddet döngüsünü kırmamız gerek" başlıklı makalede, Gazze'deki mevcut durum ve 7 Ekim'den beri artan Lübnan tansiyonuna dikkat çekti.

Gerginliğin Artması Sorunları Derinleştiriyor

Makalede, şiddet döngüsünün yanlış hesaplamalarla daha derin ve çözülemez hale geleceği vurgulanırken, bu tür döngülerin siyasi çözüm üretmeyi zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Birlikte Çalışmanın Önemi

Fransa ve İngiltere'nin ulusal güvenliğinin, Avrupa ve Orta Doğu güvenliği ile bağlı olduğu belirtilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak sorumluluklarının bulunduğu ifade edildi.

Ateşkes Müzakereleri Kritik Öneme Sahip

Katar'ın başkenti Doha'da süren ateşkes ve esir takası müzakerelerinin bölge istikrarı için hayati önem taşıdığı kaydedildi. Güvenli bir ortam olmadan, insani yardımların sağlanmasının güç olacağına vurgu yapıldı.

Barış İçin Siyasi Çözüm Şart

Makalede, barış için asla geç kalınmayacağının altı çizildi ve diplomasiye destek verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca şu değerlendirme yapıldı: "Herhangi bir İran saldırısının, Gazze için süren ateşkes müzakerelerini baltalamak dışında, yıkıcı sonuçları olacaktır."

Bir anlaşmanın sivillerin acılarını sonlandıracağı ve güvenlik hissini inşa edeceği ifade edilirken, barış için birlik olmanın gerekliliği üzerinde duruldu. "Yalnızca siyasi bir çözüm, yolu gözlenen barışı sağlayabilir. Bu yüzden sadece ateşkes istemiyoruz, aynı zamanda İsrail, Hizbullah ve Lübnan'ı da gerginliği çözmek için müzakerelere davet ediyoruz." diyen Lammy ve Sejourne, uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.