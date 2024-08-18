Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İngiltere ve Fransa'dan İran'a Sert Uyarı

İngiltere ile Fransa dışişleri bakanları, İran'ın olası saldırılarının yıkıcı sonuçlar doğuracağını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 13:19
İngiltere ve Fransa'dan İran'a Sert Uyarı

İngiltere ve Fransa'dan Ortak Açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, yaptıkları ortak açıklamada, "herhangi bir İran saldırısının, Gazze için süren ateşkes müzakerelerini baltalamak dışında, yıkıcı sonuçları olacaktır" ifadesinde bulundu.

Şiddet Döngüsünü Durdurmak Gerek

Lammy ve Sejourne, The Observer gazetesinde kaleme aldıkları, "Orta Doğu'da barış için hiçbir zaman geç değil, sadece şiddet döngüsünü kırmamız gerek" başlıklı makalede, Gazze'deki mevcut durum ve 7 Ekim'den beri artan Lübnan tansiyonuna dikkat çekti.

Gerginliğin Artması Sorunları Derinleştiriyor

Makalede, şiddet döngüsünün yanlış hesaplamalarla daha derin ve çözülemez hale geleceği vurgulanırken, bu tür döngülerin siyasi çözüm üretmeyi zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Birlikte Çalışmanın Önemi

Fransa ve İngiltere'nin ulusal güvenliğinin, Avrupa ve Orta Doğu güvenliği ile bağlı olduğu belirtilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak sorumluluklarının bulunduğu ifade edildi.

Ateşkes Müzakereleri Kritik Öneme Sahip

Katar'ın başkenti Doha'da süren ateşkes ve esir takası müzakerelerinin bölge istikrarı için hayati önem taşıdığı kaydedildi. Güvenli bir ortam olmadan, insani yardımların sağlanmasının güç olacağına vurgu yapıldı.

Barış İçin Siyasi Çözüm Şart

Makalede, barış için asla geç kalınmayacağının altı çizildi ve diplomasiye destek verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca şu değerlendirme yapıldı: "Herhangi bir İran saldırısının, Gazze için süren ateşkes müzakerelerini baltalamak dışında, yıkıcı sonuçları olacaktır."

Bir anlaşmanın sivillerin acılarını sonlandıracağı ve güvenlik hissini inşa edeceği ifade edilirken, barış için birlik olmanın gerekliliği üzerinde duruldu. "Yalnızca siyasi bir çözüm, yolu gözlenen barışı sağlayabilir. Bu yüzden sadece ateşkes istemiyoruz, aynı zamanda İsrail, Hizbullah ve Lübnan'ı da gerginliği çözmek için müzakerelere davet ediyoruz." diyen Lammy ve Sejourne, uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı