İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları İsrail'e Ziyaret Gerçekleştiriyor

İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları İsrail'e Ziyaret Ediyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, Orta Doğu'daki gerilimlerin önlenmesi için kritik bir ziyaret gerçekleştirmek üzere yarın İsrail'e gidiyor.

Görüşmelerin İçeriği

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, Bakan Israel Katz ile Lammy ve Sejourne, üçlü bir toplantıda bir araya gelecek. Bu toplantıda, Orta Doğu'daki gerilimleri azaltma çabaları öncelikli olarak ele alınacak.

Görüşmelerin gündeminde ayrıca, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılan müzakereler bulunuyor.

Gerilim Döneminde Ziyaret

Bu ziyaret, İsrail ve İran arasındaki gerilimlerin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştiriliyor. Sky News'e konuşan ismi belirtilmeyen bir diplomatik kaynak, Lammy'nin İsrail'e yapacağı bu ziyareti, "Orta Doğu'da topyekun bir savaşı önlemek amacıyla" olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, bu saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederken, Tahran yönetimi, Tel Aviv'e karşı yapılacak misillemelerde bulunacağını belirtmişti.