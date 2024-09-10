İngiltere ve Galler'de 1750 Mahkum Erken Tahliye Ediliyor

İngiltere ve Galler'de Erken Tahliye Planı

İngiltere ve Galler'deki hapishanelerdeki aşırı kalabalık sorununa çözüm olarak, yaklaşık 1750 mahkumun erken tahliye edileceği açıklandı. Bu adım, hapishaneler üzerindeki baskıyı hafifletmeyi amaçlıyor.

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İngiltere hükümeti, tahliye planının kapsamını belirlerken cinsel suçlar, terörizm ve aile içi şiddet gibi suçları istisna bıraktı. Erken tahliye edilen mahkumlar, 5 yıldan az hapis cezasına çarptırılan suçlular olup, cezalarının yarısı yerine yüzde 40'ını tamamladıktan sonra serbest bırakılacaklar. Cezaevleri Başmüfettişi'nden Uyarı

Cezaevleri Başmüfettişi Charlie Taylor, Sky News'e yaptığı açıklamada, bu erken tahliyenin "riskli" olabileceğine dikkat çekti. Taylor, yaklaşık 2000 kişinin daha önümüzdeki ay tahliye edileceğini belirterek, bu durumun yerel topluluklara tehdit oluşturabileceği ve denetim hizmetleri üzerindeki baskıyı artırabileceğini vurguladı.

Yeni Çözüm Arayışları

İngiltere hükümetinin, hapishanelerdeki doluluk oranını azaltmak için Baltık ülkesi Estonya'da cezaevi kiralama seçeneğini değerlendirdiği iddiaları gündeme geldi. 1991 yılında yaklaşık 40 bin olan mahkum sayısı, geçtiğimiz hafta 88 bin 521'e çıkarak yeni bir rekor kırdı. İngiltere ve Galler'deki erkek hapishanelerinin doluluk oranı ise kritik seviyelere hayat verdi ve geçen ay sadece 83 boş yer kaldı.