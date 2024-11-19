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İngiltere ve Hindistan Liderleri Serbest Ticaret Anlaşması'nı Görüştü

İngiltere Başbakanı Starmer ve Hindistan Başbakanı Modi, G20 Zirvesi'nde Serbest Ticaret Anlaşması'nı ele aldı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 10:52
İngiltere ve Hindistan Liderleri Serbest Ticaret Anlaşması'nı Görüştü

İngiltere ve Hindistan Arasında Kritik Görüşme

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) meselesini gündeme getirdi. Görüşme, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleşti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numaradan yapılan yazılı açıklamaya göre, Starmer, Hindistan ile olan STA müzakerelerine devam etme kararlılığını vurgulayarak, bu görüşmelerin 2025 yılında yeniden başlayacağını duyurdu.

Modi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İngiltere ile olan kapsamlı stratejik ortaklığın Hindistan için "muazzam öncelik" taşıdığını ifade etti. Ayrıca, iki liderin teknoloji, yeşil enerji, güvenlik, inovasyon ve teknoloji alanlarında "yakın çalışma" arzusunda bulunduklarını belirtti.

İngiltere ile Hindistan arasındaki STA müzakereleri, Ocak 2022 tarihinde başlamıştı ancak iki ülkedeki seçimler nedeniyle bu görüşmeler sekteye uğramıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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