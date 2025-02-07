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İngiltere ve Hollanda Başbakanlarından Ortak Hedefler: Ukrayna, Enerji ve İnovasyon Üzerine Görüşmeler

İngiltere ve Hollanda başbakanları, Ukrayna'ya destek, enerji ve inovasyon konularında işbirliği yollarını araştırdı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 00:56
İngiltere ve Hollanda Başbakanlarından Ortak Hedefler: Ukrayna, Enerji ve İnovasyon Üzerine Görüşmeler

İngiltere ve Hollanda'nın Ortak Görüşmesi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Hollanda Başbakanı Dick Schoof, başkent Londra'da gerçekleştirdikleri görüşmede önemli konuları ele aldı. Görüşmelerde, Ukrayna'ya destek, teknoloji, inovasyon ve enerji meseleleri öne çıktı.

İki Ülke Arasındaki Güçlü Dostluk

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer, mevkidaşı Schoof ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü dostluğu ve küresel zorluklara karşı ortak yaklaşımlarını değerlendirdi.

Organize Suçlarla Mücadele

Liderler, insan kaçakçılığı çeteleri gibi organize suçlarla mücadelede mevcut işbirliklerinin başarılarını gözden geçirdi. Starmer, bu suçlulara karşı ülkesinin yaklaşımını aktardı ve Hollanda ile daha fazla işbirliği yapma gerekliliğini vurguladı.

Ukrayna'ya Sarsılmaz Destek

Görüşmede, Ukrayna'daki durum da masaya yatırıldı. Başbakan Starmer, İngiltere'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini yineleyerek, iki lider birlikte çalışma taahhüdünü dile getirdi. Dışişleri bakanları tarafından yönetilecek yeni bir ikili güvenlik ortaklığı oluşturma kararı aldılar.

Teknoloji ve İnovasyon Fırsatları

Liderler, teknoloji ve inovasyon konularını da tartıştı. Yapay zeka, kuantum ve yarı iletkenler gibi yeni gelişen teknolojilerin sunduğu fırsatları değerlendirme ve bu alanlarda hızlı hareket etme gerekliliğine dikkat çektiler. Ayrıca, kilit teknolojilerde büyümeyi hızlandırmak için yeni bir inovasyon ortaklığı geliştirme konusunda anlaştılar.

Enerji Güvenliğine Vurgu

Starmer, enerji konusundaki planlarını da mevkidaşıyla paylaştı. Nükleer altyapı inşasını kolaylaştırma maksatlı planlarını sunan liderler, sürdürülebilir enerji ve nükleer enerji konusunda yeni bir anlaşma üzerinde çalışmaya karar verdiler. Bu bağlamda enerji güvenliğinin önemine bir kez daha vurgu yaptılar.

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