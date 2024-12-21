İngiltere ve İrlanda Başbakanları Almanya’daki Noel Pazarında Saldırıyı Kınadı

İngiltere ve İrlanda Başbakanları, Almanya'nın Magdeburg kentinde meydana gelen Noel pazarına araçla yapılan saldırıyı kınadı. Her iki lider, saldırının gerçekleştiği an itibarıyla duydukları dehşeti ifade ederek, Almanya'ya destek mesajları verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Magdeburg'da yaşanan korkunç saldırı nedeniyle dehşete düştüm." diyerek düşüncelerinin saldırıdan etkilenenler ve aileleriyle olduğunu belirtti. Starmer ayrıca, "Alman halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

İrlanda Başbakanı Simon Harris ise X'teki paylaşımında saldırının shock edici olduğunu dile getirerek, "Mağdurlar, aileleri ve duruma müdahale eden herkes için dua ediyoruz." dedi.

Ayrıca, İrlanda Dışişleri Bakanlığı, Magdeburg'daki İrlanda vatandaşlarına yerel makamların açıklamalarını dikkatle takip etmeleri çağrısında bulundu.