İngiltere ve İrlanda'dan Gazze'deki Saldırıya Tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Korkunç Açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen bir saldırıda 6 BM personelinin hayatını kaybetmesine dair haberleri "dehşet verici" olarak nitelendirdi. Lammy, "6 BM çalışanının İsrail saldırısında öldürüldüğüne dair haberler dehşet verici. Düşüncelerim, bu trajediden etkilenen ailelerle birlikte." ifadesini kullandı. Ayrıca, insani yardım çalışanlarının güvenlik içinde görevlerini yapabilmeleri gerektiğine dikkat çekerek, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İrlanda Başbakanı'ndan Sert Mesaj

İrlanda Başbakanı Simon Harris, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki insani yardım konvoylarına yönelik saldırıları hatırlatarak, "Bu durumun normalleşmesine asla izin verilmemeli. İnsani yardım çalışanlarının güvenliği her şeyden önce gelmelidir." dedi. Harris, İrlanda'nın BM ve UNRWA'nın kritik yardımlarını desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Savaş suçu işleyenlerin hesap vermesi şarttır." açıklamasında bulundu.

Okul Saldırısı ve Can Kaybı

Öte yandan, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun El-Cauni Okulu'na düzenlediği saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Bu saldırının, aynı okula yapılan beşinci saldırı olduğu belirtiliyor.