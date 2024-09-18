İngiltere ve İrlanda'dan Lübnan'daki Sivil Kayıplara Tepki

İngiltere, Lübnan'da son zamanlarda yaşanan çağrı cihazı patlatmaları sonucu meydana gelen sivil kayıpların "son derece üzücü" olduğunu ifade etti. Bu bağlamda bölgedeki gerilimin acilen azaltılması gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Lübnan'daki saldırılara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu patlamaların ardından ortaya çıkan sivil kayıplar son derece üzücü. Bu kritik dönemde sakin olunması ve gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyoruz," ifadesini kullandı. Ayrıca, Lübnan'daki durumu yakından takip ettiklerini ve bölgedeki diplomatik ve insani yardım ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını belirtti.

İrlanda’nın Tepkisi

İrlanda basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Simon Harris, Lübnan'daki olayları "olağanüstü derecede endişe verici" olarak nitelendirerek, Orta Doğu'da gerilimin tırmandırılmasındansa azaltılmasının önemine vurgu yaptı. "İrlanda'nın mesajı bu olacaktır," dedi.

Micheal Martin'in Açıklamaları

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, çağrı cihazlarının patlatılmasının, sivillerin hayatlarının "ahlaksızca hiçe sayıldığını" gösterdiğini belirtti. Martin, olayın arkasında İsrail'in bulunduğuna dair "mantıklı çıkarımın" yapıldığını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Raporu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yapılan saldırılar sonucu 2'si çocuk toplam 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer saldırılardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den henüz bir yanıt gelmedi.

Çatışmalardaki Artış

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'den bu yana devam eden çatışmalarda, son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.