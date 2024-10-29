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İngiltere ve Lübnan Liderlerinden Önemli Görüşme

İngiltere Başbakanı Starmer, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüşerek ateşkes ve barış için işbirliği çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 00:16
İngiltere ve Lübnan Liderlerinden Önemli Görüşme

İngiltere Başbakanı Starmer, Lübnanlı Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Londra'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıya ilişkin olarak, İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yazılı bir açıklama yapıldı.

Lübnan'daki Sivil Kayıplar İçin Başsağlığı Mesajı

Starmer, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Lübnan'da meydana gelen sivil can kayıpları dolayısıyla Mikati’ye başsağlığı dileklerini iletti.

Ateşkes ve Siyasi Çözüm Vurgusu

İki lider, Lübnan’da acil bir ateşkes sağlanması ve BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ'nin 1701 sayılı kararına uygun olarak siyasi çözümün önemine dikkat çekti.

İnsan Hakları ve Altyapının Korunması

Mikati ve Starmer, Lübnan'daki sivillerin ve sivil altyapının korunmasının kritik bir öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

Bölgesel Barış İçin Ortak Çaba

Starmer, bölgede bir çatışmanın önüne geçmek amacıyla tüm tarafları tansiyonu düşürmeye teşvik etti ve uzun süreli, sürdürülebilir barış için işbirliği yapmaya çağırdı.

İlişkilerin Güçlendirilmesi

İki lider, ayrıca Lübnan ile İngiltere arasında ilişkilerin güçlendirilmesi konularını da ele aldı.

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