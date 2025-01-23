İngiltere ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze ve Sudan Gelişmelerini Değerlendirdi

İngiltere ve Mısır Dışişleri Bakanları Gelişmeleri Ele Aldı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kahire'de gerçekleştirdikleri görüşmede Gazze ve Sudan'daki güncel durumu değerlendirdi.

LAMMY, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Mısırlı mevkidaşıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Lammy, "Gazze'deki ateşkesin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, bölgesel güvenlik ve sürdürülebilir barışa giden yolun bulunmasının yanı sıra Sudan'daki krizi ele aldık" şeklinde ifadelerde bulundu.

Bakan Lammy, ayrıca görüşmede, 2019'dan bu yana Mısır'da bir hapishanede bulunan Mısır-İngiltere çifte vatandaşı Alaa Abd El-Fattah'ın serbest bırakılması çağrısını yinelediğini ve bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğini belirtti.