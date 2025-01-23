DOLAR
35,63 0,04%
EURO
37,22 -0,27%
ALTIN
3.156,85 0,03%
BITCOIN
3.757.213,94 -1,06%

İngiltere ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze ve Sudan Gelişmelerini Değerlendirdi

İngiltere ve Mısır Dışişleri Bakanları, Gazze ve Sudan'daki son gelişmeleri kahirede görüşerek ateşkes ve bölgesel güvenliği ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 21:06
İngiltere ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze ve Sudan Gelişmelerini Değerlendirdi

İngiltere ve Mısır Dışişleri Bakanları Gelişmeleri Ele Aldı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kahire'de gerçekleştirdikleri görüşmede Gazze ve Sudan'daki güncel durumu değerlendirdi.

LAMMY, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Mısırlı mevkidaşıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Lammy, "Gazze'deki ateşkesin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, bölgesel güvenlik ve sürdürülebilir barışa giden yolun bulunmasının yanı sıra Sudan'daki krizi ele aldık" şeklinde ifadelerde bulundu.

Bakan Lammy, ayrıca görüşmede, 2019'dan bu yana Mısır'da bir hapishanede bulunan Mısır-İngiltere çifte vatandaşı Alaa Abd El-Fattah'ın serbest bırakılması çağrısını yinelediğini ve bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kick Boks Şampiyonasında Kavga: 4 Hakem Yaralandı
2
2024 Oscar Adayları Açıklandı: En İyi Filmler ve Yönetmenler Belirlendi
3
Hollanda'da HDV Akademi, İslami ve Toplumsal Araştırmalar İçin Kapılarını Açtı
4
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Kelime-i Şehadet'i Kestirmeden Okudu'' İddialarına Diyanet ve İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama
5
Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt: Gazze'deki Ateşkes Kalıcı Çözüm Sunmuyor
6
Emine Erdoğan'dan Jeannette Kagame'ye Teşekkür Mesajı
7
Kartalkaya'daki Otel Yangınına İlk Müdahale Anları Görüntülendi

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları