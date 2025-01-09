İngiltere ve Müttefikleri, Ukrayna'ya 30 Bin Yeni Dron Gönderecek

İngiltere ve Müttefiklerinden Ukrayna'ya Dron Desteği

İngiltere ve Letonya'nın öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Ukrayna'ya 30 bin yeni dron göndereceğini açıkladı. Bu kapsamlı destek paketinin değerinin 45 milyon sterlin olduğu bildirildi.

Dronların Finansmanı ve Amaçları

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni dronların finansmanının İngiltere, Danimarka, Hollanda, Letonya ve İsveç gibi ülkelerin katkılarıyla sağlandığı belirtildi. Bu ileri teknoloji dronlar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne, Rusya'nın hava savunma sistemlerini aşarak düşman mevzilerini ve zırhlı araçlarını hedef alma kabiliyeti kazandıracak.

Dünya Genelinden Destek

Ayrıca, İngiltere'nin yönettiği Ukrayna için Uluslararası Fon'a, müttefik ülkelerden sağlanan yeni desteklerle bu fonun toplam büyüklüğünün 1,3 milyar sterlin'i aştığı ifade edildi. Bu fon, Ukrayna'nın öncelikli askeri ekipmanlarını hızlı bir şekilde tedarik etmesine olanak tanıyor.

Portekiz ve Almanya'nın bu yeni finansman desteği ile fona ilk kez katkıda bulunduğu belirtilirken, Danimarka, Norveç ve İsveç gibi ülkelerin de dron, hava savunma sistemleri ve eğitim ekipmanları destekleriyle önemli bir katkıda bulundukları vurgulandı.