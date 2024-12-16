İngiltere ve Norveç Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

İngiltere ve Norveç Yeni Bir Stratejik Ortaklık Anlaşması İle Güçlerini Birleştiriyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Bergen kentinde yeni bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, bu anlaşma iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Norveç'in Rolü Vurgulandı

Görüşmede, Starmer, Norveç'in İngiltere'nin en yakın müttefiklerinden biri olduğunu belirterek, Norveç'in önemli bir savunma ve güvenlik ortağı olduğunu vurguladı. Ayrıca Avrupa güvenliğinin kritik destekçisi olduğunu da ifade etti.

Ukrayna Konusuna Önem Verildi

Başkanlar, Ukrayna'daki durumu da ele alarak Ukraynalıların 2025'e girmeden önce en güçlü pozisyonda olmalarını sağlama hedefini konuştular. Bu bağlamda, İngiltere'nin öncülüğünde kurulan çok uluslu askeri güç Ortak Sefer Gücü (JEF)'nün Ukrayna'ya olan desteğine vurgu yapıldı.

Güvenlik ve İşbirliği

İngiltere ve Norveç başbakanları, JEF'in Kuzey Atlantik, İskandinavya ve Baltık bölgelerinde güvenliği desteklemek açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Bu anlaşma ile birlikte iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleşmesi bekleniyor.