İngiltere ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Görüşme

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, başkent Londra'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

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Görüşmenin odak noktasında, savunma işbirliği ve iktisadi ilişkiler gibi konuların yanı sıra, bölgedeki gerilimlerin azaltılması da yer aldı.

Lammy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suudi Arabistan ile ortaklığımızı güçlendirmek üzere bin Ferhan'ı Londra’da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Bakan, ayrıca, "Bölgede gerilimin azaltılması, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması üzerine baskı yapmamız gerektiğini vurguladı. Ortak savunma, ekonomi ve güvenlik çıkarları üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.