İngiltere ve Ukrayna Bakanlarından Rusya'ya Karşı Birlik Mesajı

İngiltere ve Ukrayna'dan Rusya'ya Uyarı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya ile Ukrayna arasında süregeldikçe savaşın 1000'inci gününde, BM Genel Merkezi'nde ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, dünya genelinde dikkatleri Rusya'nın saldırganlığına çekti.

Ortak Basın Açıklaması

Lammy, yaptığı açıklamada, “Yarın, Putin'in Ukrayna'ya yönelik barbarca, tam ölçekli işgalinin 1000'inci gününü işaret ediyor. Son haftalarda, ağustos ayından bu yana Ukrayna'ya yapılan en büyük hava saldırısı ile yeni bir vahşeti gözlemledik” diye belirtti.

Rusya'nın gerçekleştirilen hava saldırısının Ukrayna'nın elektrik altyapısını yok etmeyi amaçladığını ifade eden Lammy, İngiltere’nin Ukrayna'ya destek verme konusundaki kararlılığını bir kere daha dile getirdi. Ukrayna'nın direnişinin, yalnızca kendi güvenlikleri için değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği için de kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Rusya'nın Küresel Tehditi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Rusya'nın tehditlerine vurgu yaparak, “Bu küresel tehdit küresel bir yanıt gerektiriyor” dedi. Hava saldırılarının, özellikle nükleer santrallerle ilişkili iletim alt istasyonlarını hedef aldığını belirten Sybiha, bu tür eylemlerin oluşturduğu risklerin yalnızca Ukrayna için değil, tüm dünya için bir tehlike arz ettiğini vurguladı.

ABD Desteğine Güveniyorlar

ABD'nin yeni hükümetinin oluşumu hakkında görüşlerini belirten Sybiha, “ABD'nin desteğine güveniyoruz. Ayrıca, iki partinin de desteğine güveniyoruz” dedi. Sybiha, uzun menzilli taktik füze sistemlerinin Rusya'ya karşı kullanılmasının oyun kurallarını değiştirebileceğini ve uluslararası güvenlik açısından önem taşıdığını belirtti.

Öte yandan, Lammy, uzun menzilli füzelerin kullanılmasının operasyonel güvenliğin riske atılmasına neden olacağını ve bu durumun Putin'e yarayacağını ifade etti. Pentagon'un uzun menzilli füzelerin sınırlı bir şekilde kullanılabileceğine dair yayınlanan haberleri doğrulamadığı da ayrıca belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.