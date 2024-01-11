İngiltere'ye kaçırılan tarihi eser Türkiye'ye dönüyor

Büyükelçi Osman Koray Ertaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz ve Londra Metropolitan Polisi temsilcileri, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde bir teslim törenine katıldı.

Büyükelçi Ertaş, tarihi eserlerin kaynak ülkelerde kalmasının ortak bir görev olduğunu vurgulayarak, Londra Metropolitan Polisi'nin sanat ve tarihi eserler birimiyle Türk kuruluşları arasındaki işbirliğine değindi.





Ertaş, idari ve hukuki yollardan yararlanarak bu amaç için çalıştıklarını belirtti. Milattan önce 6. yüzyıla ait olan kore torsosunun Aydın'ın Milet Antik Kenti'ne ait bir eser olduğunu söyledi. Ertaş, 'Birleşik Krallık polisiyle işbirliği içinde bu güzel eseri memleketimize geri getiriyoruz.' diye konuştu.

Boz, Milet Antik Kenti'ne ait olan eserin, kadın heykelinin gövde kısmı olduğunu söyledi. Londra'da sanat eserlerinin çok fazla satıldığını ve bunların izlenmesi gerektiğini belirten Boz, Bakanlık ekiplerinin müzayedelerdeki eserleri ve geçmişlerini araştırdığını ifade etti.





Boz, kore torsosunun iadesiyle ilgili olarak '2021 yılında gerçekleştirilen bir satışa ilişkin incelemede bu eserin satışa çıktığını gördük. Bu eser hakkında Dışişleri Bakanlığına çeşitli raporlar sunduk. Bu raporlarla konu karşı ülkeye intikal etti. Metropolitan Polisi, bu konuyu eseri satışa sunan müzayede eviyle ele aldı ve en nihayetinde gerek sunduğumuz dokümanlar gerek eserin Anadolu kökenli olduğunu ispatlamaya yönelik raporlarımız, bu eserin Türkiye'ye iadesini sağlamış oldu' diye konuştu.